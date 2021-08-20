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Экономика

Торговым сетям рекомендовали продавать сахар не дороже 54 сомов за килограмм

В рамках государственного регулирования и стабилизации цен на социально значимые товары Государственное агентство антимонопольного регулирования проводит работу по сдерживанию цен на основные продукты питания. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По итогам мониторинга цен выяснилось, что среднерыночные розничные цены на сахар-песок по республике составляют 61,9 сома за килограмм. При этом оптово-отпускная цена с ОАО «Кошой» для торговых сетей снижена до 52 сомов за килограмм.

«Снижение связано с принятием постановления кабинета министров, которым установлена нулевая ставка налога на добавленную стоимость по облагаемым поставкам и импорту с 1 июля по 31 августа 2021 года, в том числе на тростниковый сахар-сырец. Поэтому торговым сетям госагентство рекомендовало реализовывать сахар по цене до 54 сомов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/204606/
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