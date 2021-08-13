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Экономика

По сравнению с прошлым годом цены в Кыргызстане выросли на 11,3 процента

В январе — июле 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены выросли на 11,3 процента. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

При этом самый большой рост отмечен на продукты и безалкогольные напитки — 18,9 процента. С начала 2021-го рост цен в целом по республике составил 7 процентов. Больше всего с начала года подорожали гречневая крупа (32,9 процента), картофель (30,7 процента) и свежие овощи (26,7 процента).

«Максимальный рост цен (9,7 процента) зафиксирован в Баткенской области. Это связано с наибольшим, в отличие от других регионов, повышением цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 13,8 процента) и алкогольные напитки и табачные изделия (на 13,6 процента)», — рассказали в Нацстаткоме.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/203866/
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