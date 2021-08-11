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Экономика

Реальные доходы населения выросли только на 2,4 процента из-за инфляции

Номинальные денежные доходы населения Кыргызстана в первом квартале 2021-го составили около 127 миллиардов сомов. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 12,9 процента. Но вот объем реальных денежных доходов населения, который считают с учетом инфляции, оказался гораздо ниже — 115 миллиардов сомов.

С учетом роста цен доходы населения, в отличие от прошлого года, выросли только на 2,4 процента.

Располагаемые денежные доходы на душу населения, характеризующие заработанное за вычетом обязательных платежей и взносов, в целом по республике составили 6 тысяч 269 сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/203741/
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