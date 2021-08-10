16:42
USD 84.78
EUR 99.65
RUB 1.15
Экономика

Сын Наримана Тюлеева купил 14,22 процента акций «Дос-Кредобанка»

6 августа ЗАО «Центральный депозитарий» передало простые именные акции ОАО «Дос-Кредобанк» Нариман уулу Бакыту. Об этом сообщается на сайте Кыргызской фондовой биржи.

Нариман уулу Бакыт — сын бывшего мэра Бишкека Наримана Тюлеева. Отмечается, что он получил 116 тысяч 213 акций, что составляет 14,22 процента доли в объявленном уставном капитале банка.

На прошлой неделе «Дос-Кредобанк» разместил дополнительный выпуск акций. Объем сделки составил 194 миллиона сомов. Банк выпустил дополнительно 194 тысячи 14 экземпляров простых именных акций. Номинальная стоимость, как и цена размещения каждой, составляла 1 тысячу сомов.

Напомним, что Нариман уулу Бакыт является председателем совета директоров ОАО «Дос-Кредобанк». При это неизвестно, какой долей в банке он владел до покупки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/203624/
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
Кабинет министров хочет продать акции 32 государственных объектов. Каких?
Повторные выборы в Бишкеке. Партия «Ак Бата» отказалась от участия
Международный день музеев музыкально отметят в Мемориальном доме Михаила Фрунзе
Национализация «Кумтора». Кыргызстан намерен продать 19 процентов акций
На онлайн-форуме Digital Fest — 2021 в Бишкеке выступит представитель Facebook
Квартиры Наримана Тюлеева. Бывший сотрудник мэрии получил 16 лет тюрьмы
Нариман Тюлеев требует аннулировать итоги голосования за партию «Эмгек»
Встреча Наримана Тюлеева, Аскара Салымбекова и Азиза Суракматова: о чем говорили
Местные выборы. Наримана Тюлеева уже выдвигают на пост мэра Бишкека
Сестры Томпошка и Нури из Кыргызстана. Ролик российского банка обсуждают в Сети
Популярные новости
В&nbsp;Минэкономики объяснили инициативу дать участковым право проверять бизнес В Минэкономики объяснили инициативу дать участковым право проверять бизнес
В&nbsp;разработке недр будут участвовать компании со&nbsp;100-процентной госдолей В разработке недр будут участвовать компании со 100-процентной госдолей
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;7&nbsp;августа. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 7 августа. Сколько денег семья тратит на еду
Сумма просроченных кредитов достигла 4,7 миллиарда сомов Сумма просроченных кредитов достигла 4,7 миллиарда сомов
Бизнес
Цифровое образование для социальной и&nbsp;финансовой инклюзии и&nbsp;гендерного равенства Цифровое образование для социальной и финансовой инклюзии и гендерного равенства
Стань счастливым обладателем Toyota Camry от&nbsp;Beeline Стань счастливым обладателем Toyota Camry от Beeline
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
10 августа, вторник
16:33
Сын Наримана Тюлеева купил 14,22 процента акций «Дос-Кредобанка» Сын Наримана Тюлеева купил 14,22 процента акций «Дос-Кр...
16:27
Бразилия и Кыргызстан будут тесно работать в сфере здравоохранения и спорта
16:03
Медик, работавшая в красной зоне, жалуется акыйкатчи на невыплату компенсации
16:00
Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов выехал из страны
15:55
Кадровые перестановки продолжаются. В Министерстве транспорта новый глава