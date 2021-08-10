Сын Наримана Тюлеева купил 14,22 процента акций «Дос-Кредобанка»

6 августа ЗАО «Центральный депозитарий» передало простые именные акции ОАО «Дос-Кредобанк» Нариман уулу Бакыту. Об этом сообщается на сайте Кыргызской фондовой биржи.

Нариман уулу Бакыт — сын бывшего мэра Бишкека Наримана Тюлеева. Отмечается, что он получил 116 тысяч 213 акций, что составляет 14,22 процента доли в объявленном уставном капитале банка.

На прошлой неделе «Дос-Кредобанк» разместил дополнительный выпуск акций. Объем сделки составил 194 миллиона сомов. Банк выпустил дополнительно 194 тысячи 14 экземпляров простых именных акций. Номинальная стоимость, как и цена размещения каждой, составляла 1 тысячу сомов.

Напомним, что Нариман уулу Бакыт является председателем совета директоров ОАО «Дос-Кредобанк». При это неизвестно, какой долей в банке он владел до покупки.