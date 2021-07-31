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Экономика

Страны ЦА не сотрудничают в водноэнергетической сфере. Ущерб — $4,5 миллиарда

Оценки ежегодного экономического ущерба и нереализованных экономических выгод по проектам в водноэнергетической сфере Центральной Азии достигают $4,5 миллиарда. Такие данные приводят в докладе Евразийского банка развития.

Специалисты ЕАБР отмечают, что недостаточный уровень сотрудничества между странами Центральной Азии в водноэнергетическом комплексе и, соответственно, реализуемые технико-экономические решения приводят к значительным экономическим потерям. Они оцениваются в 1,5 процента регионального ВВП.

Потери в сельском хозяйстве оцениваются в 0,6 процента ВВП Центральной Азии, энергетическом комплексе — 0,9 процента ВВП.

«Во всех государствах региона выявленные инвестиционные проекты направлены в большинстве случаев на удовлетворение потребностей национальной экономики и необязательно учитывают региональные интересы, что является следствием нескоординированного характера развития водноэнергетического комплекса. Развитие сотрудничества в ВЭК ЦА позволило бы повысить эффективность баланса водных и энергетических ресурсов региона, а также оптимизировать объемы и структуру инвестиций», — говорится в докладе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/202805/
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