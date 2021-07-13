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Экономика

ЕАБР: Сезон маловодья оказывает ограничивающее влияние на экономику Кыргызстана

Рост ВВП Кыргызстана по итогам 2021 года составит 3,9 процента. Такой прогноз дают эксперты Евразийского банка развития.

По сравнению с предыдущим прогнозом оценка не изменена. Экономисты предполагают, что более активное восстановление мировой экономики компенсировано возросшими рисками социально-политической нестабильности в регионе. Это сказывается как на выбытии накопленного капитала (здания и сооружения), так и внесет еще больший вклад в сдерживание будущих инвестиций.

Дополнительное ограничивающее влияние окажет сезон маловодья, что может негативно сказаться на энергосекторе и сельском хозяйстве.

«Экономический рост в 2021 году во многом будет обеспечен значительным смягчением санитарных ограничений по сравнению с предыдущим годом. Ключевым драйвером роста станет сектор услуг, где на фоне низкой базы предыдущего года следует ожидать высоких восстановительных темпов роста. Прогнозируемое увеличение притока денежных переводов окажет поддержку внутреннему спросу», — отмечают эксперты.

При этом они подчеркивают, что ослабление карантинных мер в странах — торговых партнерах может положительно сказаться на кыргызстанских поставках за рубеж.

Активность в туристическом секторе, вероятно, останется подавленной из-за сохранения некоторых ограничений на трансграничные передвижения.

Рост экономической активности также будет ограничен сдержанным инвестиционным спросом в условиях высокой неопределенности и запланированной консолидации бюджета. При этом в базовом сценарии прогноза специалисты ЕАБР полагают, что введенное внешнее управление на рудник «Кумтор» не изменит долгосрочные производственные планы предприятия.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/200854/
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