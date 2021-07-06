Открытое письмо коллектива рудника «Кумтор» господину Скотту Перри

Трудовой коллектив рудника «Кумтор» ответил господину Скотту Перри открытым письмом на его ранее распространенное обращение. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Мы, многотысячный трудовой коллектив рудника «Кумтор», объединяющий жителей из разных регионов нашей страны, ознакомились с вашим обращением от 1 июля со смешанными чувствами, отражающими наше глубокое недоумение, сожаление и разочарование. Мы даже не можем сказать, что в ваших словах особенно неприятно поразило всех нас: ваше лицемерие, ложь или стремление любыми путями уйти от ответственности? Мы, как люди труда, добывающие в поте лица себе хлеб насущный, отвергаем вашу попытку присвоить себе чужой успех, когда вы ранее в своем «обращении к народу Кыргызской Республики» заявили, как свое откровение, следующую очевидность: «Почти полвека назад советские геологи обнаружили золото в отдаленном районе горных хребтов Тянь-Шаня, на высоте почти 4 тысячи метров над уровнем моря», — говорится в ответном письме.

В тексте отмечается, что ни господин Скотт Перри, ни кто-либо еще к этому не имеет никакого отношения. Ни прямого, ни косвенного.

Золоторудное месторождение «Кумтор» ­­­­— одно из крупнейших на территории бывшего Советского Союза — было открыто благодаря упорному и настойчивому труду наших геологов, которые нашли на нашей благодатной земле немало кладовых природных богатств. Из письма трудового коллектива

«Вы также утверждали, что «на протяжении десятилетий разработка месторождения в столь негостеприимном месте считалась просто невозможной задачей». Это снова неверно. Проблема не в том, что было технически невозможно заниматься разработкой месторождения. Дело, как ни банально звучит, в тех людях, которые встали у руля государственной власти и повели нашу страну в самостоятельное плавание после распада Союза. Мы так им верили! У всех нас после образования независимого Кыргызстана была большая надежда на то, что наша молодая республика пойдет по пути возрождения, процветания и быстрого развития. Тем более что такие важные для страны активы, как золоторудное месторождение «Кумтор», при их освоении и правильной разработке могли дать толчок экономическому развитию, стать опорой и прочным фундаментом экономического и социального благополучия Кыргызстана», — приводит выдержки из письма пресс-служба компании.

Однако этого не произошло. По мнению авторов ответа, вина лежит на тех первых и последующих руководителях государства, которые, несмотря на возражения здравомыслящих политиков и патриотов страны, наплевав на будущее своей страны и народа, пошли на то, чтобы заключить соглашения, которые с каждым разом становились все более кабальными по своему характеру, не отражая интересы Кыргызстана.

Работники рудника считают, что Скотту Перри «глубоко безразлично то, как мы дальше после вашего бегства работаем и живем».

По их словам, «наше государство крепко взяло в свои руки управление рудником, и мы верим, что вместе сможем преодолеть все препятствия и добиться больших успехов во благо страны и народа».

«Важно то, что в судебном порядке определены экологические нарушения руководимой вами компании, где вы в нарушение статей 46, 47 Закона «О воде», статьи 67 Водного кодекса Кыргызской Республики складировали пустые породы на ледниках Давыдова и Лысый, тогда как обязаны были вывозить их вниз в долину и складировать их на естественной поверхности, на земле. Вместо того чтобы вывозить отходы из карьера в долину вниз на 300 метров над уровнем моря, под вашим руководством эти отходы складировались рядом с карьером на ледниках, в направлении вверх на 200 метров над уровнем моря. Это нонсенс! В итоге вы свалили более миллиарда тонн отходов на ледники и создали на белоснежных ледниках черные горы отходов высотой более 100 метров, которые сейчас угрожающе нависают над карьером и грозят обвалом вниз с разрушением ледника Давыдова, где законсервированы запасы воды более 500 миллионов кубометров. И это не проблема изменения климата, как лукаво заявляете вы, господин Перри, а проблема, которую создали вы, цинично нарушив наши законы и общечеловеческие принципы бережного отношения к природе», — цитирует работников «Кумтора» пресс-служба.

По их словам, безусловно, это делалось при покровительстве прежних безответственных руководителей страны.

«Пользуясь этим покровительством, вы нарушали наши законы, а также не платили в полном объеме налоги. Судом наложен штраф 261 миллиард сомов, или $3 миллиарда за складирование отходов на ледниках, предъявлены претензии по невыплаченным налогам на $1,2 миллиарда», — напомнили Скотту Перри.

Работники рудника интересуются, когда он начнет исполнять законное решение и возвращать Кыргызстану незаконно полученное богатство?

Они обвинили оппонента в том, что он вводит всех в заблуждение, переводя вопрос о преступной практике складирования отходов на ледниках в проблему изменения климата, говоря о таянии ледников.

«Новость о том, что за неполные два месяца нами выработано золота на $82 миллиона, вызвало большую радость и энтузиазм среди наших граждан. Мы постараемся сделать все, чтобы темпы и масштабы нашей слаженной и дружной работы только увеличивались», — отмечается в письме.

Скотта Перри также обинили во лжи, когда он утверждал, что «безопасность сотрудников всегда была нашим приоритетом...».

«Ваши объяснения насчет того, что «когда государственные органы конфисковали компьютеры и пароли отдельных сотрудников рудника «Кумтор», глобальные ИТ-системы Centerra Gold ограничили доступ всех пользователей в целях сохранения целостности глобальной ИТ-инфраструктуры», не выдерживают никакой критики. Как руководитель компании вы нарушили существующие обязательства, когда 15 мая 2021 года, еще до введения внешнего управления на руднике, удаленно ограничили доступ к «центральной системе», — возмущен трудовой коллектив.

«Не было справедливости в том, что наш рудник обеспечивал долгие годы львиную долю прибылей компании Centerra Gold Inc., а вы, господин Перри, из тех миллиардов долларов, которые находятся на ваших и компании счетах, выделяли мизерные суммы для наших «насущных потребностей» и «еженедельные расходы» на «выплату заработной платы»! Почему за годы эксплуатации рудника «Кумтор», который дает вам львиную долю прибыли, вы и компания, получив свыше $11,5 миллиарда чистого дохода, будучи злостным неплательщиком налогов и нанеся непоправимый ущерб экологии Кыргызстана, взывая к нам время от времени, сами же мешаете нам работать», — говорится в распространенном пресс-службой тексте обращения.

По ее данным, Скотт Перри разослал письма внешним поставщикам о прекращении поставок, зная, что это может повлечь угрозу нашей безопасности и даже жизни при осуществлении работ.

Трудовой коллектив рудника просит Скотта Перри не вводить в заблуждение правительство Канады, а начать исполнять справедливые судебные решения и действительно проявить искренность и честность в признании и исправлении допущенных ошибок.