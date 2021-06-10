В ЕАЭС сократят дублирующие исследования при переносе производства лекарств

Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила в виде рекомендации странам Евразийского экономического союза руководство по трансферу производства и аналитических методик при производстве лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Документ позволит сократить количество дублирующих исследований. Руководство регламентирует процесс переноса производства и контроля качества лекарственных препаратов с одной площадки на другую, включая документальное оформление этого процесса, а также разъясняет необходимую последовательность действий при его организации.

«Документ может использоваться также в других биомедицинских сферах, например, при трансфере аналитических методик между клиническими лабораториями», — отмечают в ЕЭК.

Кроме того, актуализирован перечень стандартов для медицинских изделий. Восемь стандартов заменены на более актуальные версии, добавлено восемь новых стандартов и одна методика выполнения измерений, семь устаревших стандартов исключены. Новые стандарты отвечают современным требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий.