Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 6,5 процента

Правление Национального банка решило сохранить учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 6,5 процента. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что наметилось восстановление экономической активности в мире и в странах — торговых партнерах Кыргызстана. Это позволит постепенно возобновить торгово-логистические пути и активизировать внешнеэкономическую деятельность республики. Однако медленные темпы вакцинации как в мире, так и в регионе, вместе с нарастающим количеством новых случаев заражения COVID-19, ограничивают полномасштабное восстановление экономической активности.

Экономика Кыргызстана демонстрирует первые позитивные сигналы на фоне постепенного оживления активности.

Внутреннее потребление остается относительно сдержанным и поддерживается притоком денежных переводов в страну. За январь-март 2021 года чистый приток денежных переводов физических лиц повысился на 22,4 процента, составив $420 миллионов. Ситуация на внутреннем валютном рынке относительно стабильная, Национальный банк проводит валютные интервенции для недопущения резких колебаний обменного курса.

«Распространение новых штаммов COVID-19 и более медленный темп вакцинации населения в мире все еще несут риски для восстановления как глобальной, так и региональной экономик. Ожидается сохранение тенденции роста мировых цен на отдельные продовольственные товары до конца 2021 года. Более быстрое восстановление экономик стран — торговых партнеров приведет к возобновлению торгово-экономических отношений Кыргызстана и увеличению деловой активности внутри страны», — подчеркнули в НБ КР.

Принимая во внимание предпосылки развития внешней среды и внутренние экономические условия, Национальный банк принял решение сохранить размер учетной ставки на уровне 6,5 процента. В случае возникновения каких-либо рисков не исключается возможность внесения дополнительных корректировок в проводимую денежно-кредитную политику.

Следующее заседание правления НБ КР по вопросу о размере учетной ставки состоится 26 июля 2021 года.