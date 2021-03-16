Уже 30 лет горнодобывающая промышленность живет старыми запасами

«Последние 30 лет в Кыргызстане горнодобывающая промышленность живет старыми запасами», — заявил сегодня президент Кыргызского общества экспертов недр Ишимбай Чунуев.

По его словам, большинство месторождений разведаны при Советском Союзе. За годы независимости разведано только одно месторождение классическим методом — Шамбесай. И то на запас поставили лишь 9 тонн золота.

«В последнее время по еще одному месторождению есть прогнозные запасы, но на баланс его пока не поставили. В 2013 году планировалось внедрить 13-14 проектов по золоту и привлечь инвестиции на $1,5 миллиарда. Но по факту реализовали только 3-4 проекта, привлечение инвестиций по которым составило около $400-500 миллионов. Мы теряем существенные объемы инвестиций в горнодобывающей промышленности. А ведь она дает 10 процентов ВВП и 45-47 процентов экспорта. Она должна быть приоритетной и в Национальной стратегии развития Кыргызстана. Но, к сожалению, не получает статуса приоритетного направления в последние годы», — отметил Ишимбай Чунуев.