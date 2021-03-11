При подаче деклараций можно получить социальный и имущественный вычет

Граждане при представлении налоговой декларации вправе получить социальный или имущественный вычет. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

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Социальный вычет можно получить на образование налогоплательщика и его иждивенцев, возраст которых не превышает 24 лет. При этом размер социального вычета устанавливается равным сумме оплаты, произведенной налогоплательщиком в адрес организации образования Кыргызстана, имеющей лицензию, или в адрес попечительских советов, и подтвержденной документами. Но сумма не может быть более 10 процентов от размера налоговой базы налогоплательщика без учета вычетов на образование. Для содержащих троих и более иждивенцев — не более 25 процентов от размера налоговой базы плательщика без учета вычетов на образование.

Имущественный налоговый вычет можно получить в сумме средств, фактически направленных налогоплательщиком на погашение процентов по ипотечному кредиту, но не более 230 тысяч сомов в год.

«Вычеты предоставляются при наличии налоговой регистрации и подаче декларации на основании письменного заявления и документов, подтверждающих произведенные расходы», — отметили в Налоговой службе.

Для получения вычетов налогоплательщик должен представить следующие документы:

1) для получения социального вычета:

— заявление (по форме DOC STI-162);

— копию контракта на оказание платных образовательных услуг, заключенного между декларантом и образовательным учреждением;

— копию квитанций за оплату услуг образовательного учреждения;

— копию свидетельства о рождении/документ об усыновлении и/или удочерении иждивенца;

— справку из учебного заведения о том, что ребенок/усыновленный ребенок не получает стипендию, если иждивенец обучается в образовательном учреждении среднего и высшего профессионального образования;

— копии паспорта декларанта, паспорта иждивенца (при наличии), паспорта супруга(-и) декларанта, свидетельства о браке или его расторжении;

— справку с места работы (основной и неосновной) декларанта по установленной форме о сумме начисленной заработной платы, удержанных суммах подоходного налога и отчислений по государственному социальному страхованию с заработной платы за календарный год, соответствующий периоду предоставления социального вычета на образование (DOC STI-161);

— справку с места работы (основной и неосновной) супруга(-и) декларанта по установленной форме о сумме начисленной заработной платы (если супруг(а) является наемным работником), удержанных суммах подоходного налога и отчислений по государственному социальному страхованию с заработной платы за календарный год, соответствующий периоду предоставления социального вычета на образование;

— справку о составе семьи из айыл окмоту, домоуправления, товарищества собственников жилья, квартального комитета, жилищного кооператива, другой жилищно-коммунальной организации;

2) для получения имущественного налогового вычета:

— заявление;

— копию паспорта декларанта;

— копию технического паспорта приобретенного недвижимого имущества;

— копию договора об ипотеке, заключенного с банковским и/или финансово-кредитным учреждением, на получение ипотечного кредита;

— копию договора о залоге;

— копии платежных документов об уплате ипотечного кредита;

— справку банковского учреждения о суммах полученного, возвращенного кредита и уплаченных по ним процентов по ипотечному кредиту;

— справку с места работы (основной и неосновной) декларанта по установленной форме о сумме начисленной заработной платы, удержанных суммах подоходного налога и отчислений по государственному социальному страхованию с заработной платы за календарный год, соответствующий периоду предоставления имущественного налогового вычета.

«Имущественный налоговый вычет не применяется, если оплата расходов на строительство или приобретение жилого дома, квартиры для налогоплательщика производится за счет средств работодателя или иного субъекта, а также если сделка купли-продажи жилого дома, квартиры, комнаты или доли в них совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми лицами», — предупредили в ГНС.

Напомним, что до 1 апреля физические лица должны отчитаться в налоговых органах о полученных за прошлый год доходах, а также представить информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельном участке.

ЕНД обязаны подать государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе, владельцы налогооблагаемого движимого (транспорт), недвижимого имущества (квартиры и дома) и земельного участка (за исключением приусадебных участков), а также крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.