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Экономика

Премьер уверяет, что идет масштабная работа по искоренению давления на бизнес

Улукбек Марипов провел заседание совета по развитию бизнеса и инвестициям.

По данным пресс-службы правительства, он особо подчеркнул, что кабмин готов приложить все усилия для обеспечения прозрачных правил работы в сфере привлечения инвестиций и поддержки бизнеса.

«Проводится масштабная работа по инвентаризации нормативных правовых документов и нормотворческих инициатив, уменьшения проверок со стороны государственных органов и полного искоренения фактов давления на бизнес со стороны правоохранительных и фискальных органов», — сказал Улукбек Марипов.

По его словам, в ближайшее время состоится заседание Совета безопасности, где основным блоком обсуждения станут вопросы бизнеса и инвестиций, а также взаимодействие с правоохранительными органами, органами государственной власти, местным самоуправлением и их должностными лицами.

Экспертами разработаны конкретные рекомендации, которые включены в проект решения совета. В частности, по оптимизации лицензионно-разрешительной системы, цифровизации проверок, развитию агропромышленного комплекса, инвестиционным визам, упрощению возврата НДС предприятиям малого и среднего бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/186017/
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