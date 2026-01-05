17:58
Общество

Мирлан Таалайбеков (Царикаев) призвал не давить на него через мать

Глава муниципальной инспекции Мирлан Таалайбеков (известный в соцсетях как Царикаев) призвал не оказывать давление на сотрудников при исполнении ими служебных обязанностей путем звонков, запугивания и ссылок на «высокопоставленных» покровителей во время составления протоколов. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По словам Мирлана Таалайбекова, это подрывает авторитет службы и деморализует людей, добросовестно выполняющих свою работу.

Отдельно он отметил другой, «крайне тревожный и недопустимый факт».

«Одно из публично известных лиц посчитало возможным воздействовать на меня косвенным путем, инициировав проверку в детском реабилитационном центре, где работает моя мать, пытаясь таким образом найти мнимые нарушения. Считаю подобный подход предельно низким и морально неприемлемым, когда в служебных конфликтах переходят на семьи и родителей.

Наша семья никогда не имела и не имеет отношения к противоправным действиям. Более того, я уверен: даже эта проверка в итоге принесет пользу — внимание к центру усилится, условия для реабилитации детей станут лучше, а проблемы, если они есть, будут решаться по существу, а не в чьих-то личных интересах. Я продолжаю работать открыто и по закону. Давление и попытки дискредитации не изменят моего подхода и не остановят начатые реформы», — написал глава муниципальной инспекции.

Отметим, 23 декабря прошлого года на сессии Бишкекского городского кенеша депутат Казыбек Эргешов заявил, что из муниципального центра для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Акниет» практически ежемесячно убегают подростки. По его словам, там дедовщина и жестокое обращение.

Еще ранее — в октябре 2025-го — Казыбек Эргешов критиковал работу Мирлана Таалайбекова.
