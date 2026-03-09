«Следователь решает судьбу бизнеса». Обращение Каната Исмаилова

Кыргызский предприниматель и строитель Канат Исмаилов, учредитель компании «Оргтехстрой», заявил о давлении со стороны правоохранительных органов и спецслужб. Его видеообращение, записанное 12 марта 2022 года, распространилось в социальных сетях.

По словам автора публикации, через несколько дней после записи видео предприниматель покинул Кыргызстан и уехал в США.

«Брат, если Бог даст, я вернусь в тот день, когда восторжествует справедливость. Сейчас даже обращаться бесполезно. Наступают тяжелые времена — судьбу человека, его имущества и бизнеса решают один следователь или один сотрудник конторы. Мне ничего не остается, как уехать», — говорится в обращении.

В самом видео Канат Исмаилов обращается к президенту Садыру Жапарову и рассказывает о ситуации вокруг его бизнеса. По его словам, он более 30 лет занимается предпринимательством, из них свыше 20 лет работает в строительной сфере.

Исмаилов утверждает, что против предпринимателей, которые «поднимают голову», возбуждаются дела по обвинению в коррупции, после чего их бизнес оказывается под давлением следственных органов.

«Любого бизнесмена могут передать 30–40 следователям. Они действуют как солдаты — говорят, что им приказали сверху. По заявлениям возбуждаются дела, а бизнес фактически отбирается», — заявил он.

По словам предпринимателя, его компания реализовывала ряд крупных проектов, в том числе строительство пансионатов и туристических объектов на Иссык-Куле, а также проекты в Бишкеке. Однако многие из них были остановлены из-за следственных действий и давления на работников.

Он также сообщил, что некоторые руководители и сотрудники компаний подвергались допросам и задержаниям, а часть специалистов была вынуждена уволиться.

«Мы брали кредиты, строили объекты, развивали проекты. Но из-за постоянных проверок и давления все остановилось», — отметил Исмаилов.

Предприниматель попросил главу государства обратить внимание на ситуацию с давлением на бизнес и заявил о готовности лично встретиться, чтобы подробно рассказать о происходящем.

На момент публикации официальных комментариев государственных органов по заявлениям предпринимателя не поступало.