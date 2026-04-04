Проверьте давление и сахар. В Бишкеке пройдет акция ко Всемирному дню здоровья

В Бишкеке в торговом центре «ВЕФА» 7 апреля состоится акция, приуроченная ко Всемирному дню здоровья. Об этом сообщил Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

По его данным, мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни и повышение осведомленности населения о профилактике заболеваний.

В рамках акции организуют бесплатные зоны здоровья, где можно:

измерить артериальное давление,

проверить уровень сахара в крови,

пройти экспресс-тест на ВИЧ,

измерить глазное давление,

получить консультации специалистов по питанию, отказу от курения, профилактике заболеваний и другим вопросам здоровья.

Гостей также ожидает насыщенная интерактивная программа: флешмоб и танцевальные выступления, творческие номера и сценки, фитнес-челлендж и активности с призами, интерактивные игры и викторины.

Завершится акция запуском челленджа, направленного на формирование здоровых привычек и вовлечение населения в вопросы здоровья.

Мероприятие пройдет в открытом формате с 15.00 до 17.00.

Напомним, ежегодно 7 апреля во всем мире отмечают Всемирный день здоровья — инициативу Всемирной организации здравоохранения, направленную на привлечение внимания к ключевым вопросам здоровья и профилактике заболеваний.