Общество

Проверьте давление и сахар. В Бишкеке пройдет акция ко Всемирному дню здоровья

В Бишкеке в торговом центре «ВЕФА» 7 апреля состоится акция, приуроченная ко Всемирному дню здоровья. Об этом сообщил Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

По его данным, мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни и повышение осведомленности населения о профилактике заболеваний.

В рамках акции организуют бесплатные зоны здоровья, где можно:

  • измерить артериальное давление,
  • проверить уровень сахара в крови,
  • пройти экспресс-тест на ВИЧ,
  • измерить глазное давление,
  • получить консультации специалистов по питанию, отказу от курения, профилактике заболеваний и другим вопросам здоровья.

Гостей также ожидает насыщенная интерактивная программа: флешмоб и танцевальные выступления, творческие номера и сценки, фитнес-челлендж и активности с призами, интерактивные игры и викторины.

Завершится акция запуском челленджа, направленного на формирование здоровых привычек и вовлечение населения в вопросы здоровья.

Мероприятие пройдет в открытом формате с 15.00 до 17.00.

Напомним, ежегодно 7 апреля во всем мире отмечают Всемирный день здоровья — инициативу Всемирной организации здравоохранения, направленную на привлечение внимания к ключевым вопросам здоровья и профилактике заболеваний.
Материалы по теме
В Кыргызстане отметят Всемирный день здоровья: акцент на профилактику и науку
В учебном центре МВД открыли ресурсный центр по вопросам ВИЧ и туберкулеза
Борьба с ВИЧ. КР готовит заявку на новый грантовый цикл Глобального фонда
«Следователь решает судьбу бизнеса». Обращение Каната Исмаилова
Стигма, связанная с ВИЧ, препятствует прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году
ВИЧ-инфицированные в больницах КР просят предоставить им ипотеку без очереди
Мирлан Таалайбеков (Царикаев) призвал не давить на него через мать
Во время получения справки 083 медики предлагают пройти тест на гепатиты и ВИЧ
Си Цзиньпин приказал ужесточить контроль за деятельностью блогеров
ЮНЭЙДС: В борьбе с ВИЧ наступил самый серьезный кризис за последние годы
