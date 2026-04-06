«Заставили переписать дом и авто». Семья заявила о давлении со стороны ГКНБ КР

В соцсетях распространяется обращение Аймеерим Омурзаковой, которая заявила о давлении на ее семью со стороны сотрудника ГКНБ.
По ее словам, история началась 26 августа 2025 года. Как утверждает Омурзакова, ее супруга пригласили в здание ГКНБ без протокола допроса и без разъяснения оснований. Там, по ее словам, двое оперативных сотрудников оказывали на него давление, требуя переписать имущество на третье лицо. В случае отказа, как утверждается, ему угрожали уголовным преследованием и лишением свободы сроком до восьми лет.
Заявительница утверждает, что под давлением ее супруг был вынужден переписать автомобиль Toyota Avalon 2020 года, торговый контейнер на рынке «Дордой» и жилой дом. Общая стоимость имущества, по ее оценке, составила около $265 тысяч.
В подтверждение выполнения требований, по ее словам, он отправил одному из сотрудников фотоотчет.
Спустя некоторое время, как заявляет Омурзакова, давление возобновилось — в связи с тем, что дом не был реализован. Она также утверждает, что сотрудники обладали полной информацией о документации на имущество и продолжали вмешиваться.
Позже обращения были направлены в Генеральную прокуратуру, администрацию президента и на имя главы ГКНБ. 24 октября материалы были переданы в Военную прокуратуру.
На следующий день, 25 октября, по словам Омурзаковой, ее супруг был задержан теми же сотрудниками. Она утверждает, что до этого следователь с ним не связывался, а в день задержания пригласил его как свидетеля. Несмотря на это, мужчина был задержан и провел в СИЗО 65 дней.
По утверждению заявительницы, в этот период на него оказывалось физическое и моральное давление, а семье ограничивали возможность встреч. Она считает, что задержание стало ответом на попытку защитить свои права.
В обращении также говорится, что по заявлению семьи в отношении сотрудника ГКНБ было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Подозреваемый был задержан, однако Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Омурзакова подчеркивает, что не согласна с таким решением, поскольку, по ее мнению, у подозреваемого есть возможности влиять на свидетелей и ход следствия. Она также заявляет, что ранее он якобы привлекался к уголовной ответственности.
Аймеерим Омурзакова обратилась к руководству страны с просьбой взять дело под контроль, обеспечить объективное расследование, безопасность семьи и отстранение подозреваемого от службы на время следствия.
Официальной позиции правоохранительных органов по данному делу на момент публикации не поступало.