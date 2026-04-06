«Заставили переписать дом и авто». Семья заявила о давлении со стороны ГКНБ КР

В соцсетях распространяется обращение Аймеерим Омурзаковой, которая заявила о давлении на ее семью со стороны сотрудника ГКНБ.

По ее словам, история началась 26 августа 2025 года. Как утверждает Омурзакова, ее супруга пригласили в здание ГКНБ без протокола допроса и без разъяснения оснований. Там, по ее словам, двое оперативных сотрудников оказывали на него давление, требуя переписать имущество на третье лицо. В случае отказа, как утверждается, ему угрожали уголовным преследованием и лишением свободы сроком до восьми лет.

Заявительница утверждает, что под давлением ее супруг был вынужден переписать автомобиль Toyota Avalon 2020 года, торговый контейнер на рынке «Дордой» и жилой дом. Общая стоимость имущества, по ее оценке, составила около $265 тысяч.

В подтверждение выполнения требований, по ее словам, он отправил одному из сотрудников фотоотчет.

Спустя некоторое время, как заявляет Омурзакова, давление возобновилось — в связи с тем, что дом не был реализован. Она также утверждает, что сотрудники обладали полной информацией о документации на имущество и продолжали вмешиваться.

7 октября 2025 года семья обратилась с заявлением в Службу собственной безопасности ГКНБ. Однако, по словам заявительницы, уже на следующий день к ним пришел родственник одного из сотрудников и стал угрожать последствиями за обращение. При этом, как утверждается, сама служба ограничилась формальными ответами, не проведя полноценного допроса заявителей и свидетелей.

Позже обращения были направлены в Генеральную прокуратуру, администрацию президента и на имя главы ГКНБ. 24 октября материалы были переданы в Военную прокуратуру.

На следующий день, 25 октября, по словам Омурзаковой, ее супруг был задержан теми же сотрудниками. Она утверждает, что до этого следователь с ним не связывался, а в день задержания пригласил его как свидетеля. Несмотря на это, мужчина был задержан и провел в СИЗО 65 дней.

По утверждению заявительницы, в этот период на него оказывалось физическое и моральное давление, а семье ограничивали возможность встреч. Она считает, что задержание стало ответом на попытку защитить свои права.

В обращении также говорится, что по заявлению семьи в отношении сотрудника ГКНБ было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Подозреваемый был задержан, однако Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Омурзакова подчеркивает, что не согласна с таким решением, поскольку, по ее мнению, у подозреваемого есть возможности влиять на свидетелей и ход следствия. Она также заявляет, что ранее он якобы привлекался к уголовной ответственности.

По ее словам, семье неоднократно предлагали отказаться от заявления в обмен на смягчение ситуации. Также она заявляет о фактах давления на свидетелей и слежке.

Аймеерим Омурзакова обратилась к руководству страны с просьбой взять дело под контроль, обеспечить объективное расследование, безопасность семьи и отстранение подозреваемого от службы на время следствия.

Официальной позиции правоохранительных органов по данному делу на момент публикации не поступало.