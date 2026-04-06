Сотрудника ГКНБ отстранили от работы после жалобы о давлении на семью

ГКНБ Кыргызстана отстранил своего сотрудника после появления в СМИ обращения гражданки А.О. к президенту с жалобой на давление. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

После публикаций оперативно провели проверку на причастность сотрудника Б.Р. к указанным фактам.

По ее итогам руководство ГКНБ решило отстранить его от занимаемой должности на время следственных мероприятий.

Отмечается, что окончательную правовую оценку действиям сотрудника даст Военная прокуратура Кыргызской Республики после полного выяснения всех обстоятельств.