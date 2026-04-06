19:08
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.10
Власть

Сотрудника ГКНБ отстранили от работы после жалобы о давлении на семью

ГКНБ Кыргызстана отстранил своего сотрудника после появления в СМИ обращения гражданки А.О. к президенту с жалобой на давление. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства. 

Читайте по теме
«Заставили переписать дом и авто». Семья заявила о давлении со стороны ГКНБ КР

После публикаций оперативно провели проверку на причастность сотрудника Б.Р. к указанным фактам.

По ее итогам руководство ГКНБ решило отстранить его от занимаемой должности на время следственных мероприятий.

Отмечается, что окончательную правовую оценку действиям сотрудника даст Военная прокуратура Кыргызской Республики после полного выяснения всех обстоятельств.
Ссылка: https://24.kg/vlast/369168/
просмотров: 916
Версия для печати
Материалы по теме
Проверьте давление и сахар. В Бишкеке пройдет акция ко Всемирному дню здоровья
Карьер без разрешений и ущерб 15 миллионов: в Джалал-Абаде задержан иностранец
Фиктивные работники в детсаду получали зарплату — ущерб 750 тысяч сомов
Школьники в Бишкеке рассылали фейк о бомбе — их установил ГКНБ
ГКНБ закрыл три медресе и выявил нарушения в религиозных школах Кыргызстана
Отказались от экстремизма: девять сторонников «Йакын-Инкар» вышли из организации
В Ошской области раскрыли коррупционную схему с земельными участками
Арсенал ОПГ Кольбаева нашли в Токмоке: мины, СВУ и оружие изъяты
Азимбек Бекназаров призвал проверить ГКНБ и «кустуризацию»
Популярные новости
Садыр Жапаров поручил заводу &laquo;Дастан&raquo; начать выпуск отечественных дронов Садыр Жапаров поручил заводу «Дастан» начать выпуск отечественных дронов
Алтынбек Сулайманов о&nbsp;массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за&nbsp;руку Алтынбек Сулайманов о массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за руку
Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь
Авто можно будет оформить, не&nbsp;выходя из&nbsp;дома: указ президента Авто можно будет оформить, не выходя из дома: указ президента
Бизнес
Бурный рост сделок в&nbsp;Royal Central Park на&nbsp;мероприятии 4&nbsp;апреля 2026 года Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года
В&nbsp;Бишкеке стало на&nbsp;один зеленый парк больше благодаря команде&nbsp;О! В Бишкеке стало на один зеленый парк больше благодаря команде О!
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
6 апреля, понедельник
19:04
США предлагают заменить НАТО новым союзом с Японией и Польшей США предлагают заменить НАТО новым союзом с Японией и П...
18:59
Задержан глава регионального управления «Унаа» — брат экс-главы ГКНБ Бишкека
18:52
В Бишкеке пройдет фестиваль диких тюльпанов
18:30
7 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:23
Пожар в Бишкеке: горит частный дом на улице Пионерской