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Экономика

Цифра дня. 160 тысяч налогоплательщиков сдали налоговую декларацию

На 9 марта Единую налоговую декларацию сдали 160 тысяч налогоплательщиков. Такие данные приводит ГНС.

Отмечается, что отчеты представили 46 тысяч 658 организаций, 63 тысячи 121 индивидуальный предприниматель, 19 тысяч 265 физических лиц. Кроме того, ЕНД сдали 10 тысяч 768 физических лиц, не имеющих облагаемых доходов, а также 19 тысяч 848 государственных и муниципальных служащих.

Напомним, до 1 апреля налоговую декларацию обязаны подать государственные и муниципальные служащие; индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе; владельцы налогооблагаемого движимого (транспорт), недвижимого имущества (квартиры и дома), земельного участка (за исключением приусадебных участков) и крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/185785/
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