Декларация-2024. Торага ЖК владеет движимым имуществом на 6 миллионов сомов

Доходы спикера VII и VIII созывов Жогорку Кенеша Нурланбека Тургунбек уулу в 2024 году составили 3 миллиона 685 тысяч 138 сомов, расходы — 1 миллион 300 тысяч сомов. Такие данные приводит ГНС из его декларации.

В собственности спикера земельный приусадебный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров и квартира площадью 96,6 квадратного метра. Также легковые автомобили, фургоны и пикапы общей стоимостью 6 миллионов сомов.

Фото ГНС

Среди другого имущества указаны лошади на 2 миллиона 400 тысяч сомов, крупный рогатый скот — на 1 миллион 100 тысяч сомов, мелкий рогатый скот — на 1 миллион 150 тысяч сомов, ювелирные изделия — на 1 миллион 350 тысяч сомов и другие виды движимого имущества на 2 миллиона 300 тысяч сомов.

У родственников торага в собственности квартиры и другие капитальные строения. Есть легковые автомобили, фургоны и пикапы, ювелирные изделия, мебель и бытовая техника.