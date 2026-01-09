22:44
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Власть

Декларация-2024. Торага ЖК владеет движимым имуществом на 6 миллионов сомов

Доходы спикера VII и VIII созывов Жогорку Кенеша Нурланбека Тургунбек уулу в 2024 году составили 3 миллиона 685 тысяч 138 сомов, расходы — 1 миллион 300 тысяч сомов. Такие данные приводит ГНС из его декларации.

В собственности спикера земельный приусадебный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров и квартира площадью 96,6 квадратного метра. Также легковые автомобили, фургоны и пикапы общей стоимостью 6 миллионов сомов.

ГНС
Фото ГНС

Среди другого имущества указаны лошади на 2 миллиона 400 тысяч сомов, крупный рогатый скот — на 1 миллион 100 тысяч сомов, мелкий рогатый скот — на 1 миллион 150 тысяч сомов, ювелирные изделия — на 1 миллион 350 тысяч сомов и другие виды движимого имущества на 2 миллиона 300 тысяч сомов.

У родственников торага в собственности квартиры и другие капитальные строения. Есть легковые автомобили, фургоны и пикапы, ювелирные изделия, мебель и бытовая техника.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357314/
просмотров: 1571
Версия для печати
Материалы по теме
Экс-вице-спикер Жогорку Кенеша заработал в 2024 году почти 12,5 миллиона сомов
Декларация. Стало известно, сколько Садыр Жапаров заработал в 2024 году
Декларационная кампания. Сколько заработал глава Минстроя Нурдан Орунтаев
Глава Нацбанка в 2024 году получил доход в размере более 10 миллионов сомов
Декларация. Бакыт Торобаев заработал в 2024-м меньше, чем годом ранее
В Казахстане граждан страны освободили от сдачи налоговой декларации
Срок добровольного декларирования активов заканчивается 31 декабря — Финнадзор
Цифра дня. 499 тысяч налогоплательщиков сдали налоговую декларацию
Сегодня последний день приема налоговой декларации
Налоговики призывают граждан активнее сдавать декларации
Популярные новости
Как Садыр Жапаров пришел к&nbsp;власти: вышла первая серия документального проекта Как Садыр Жапаров пришел к власти: вышла первая серия документального проекта
Старший сын лидера Чечни Рамзана Кадырова стал замглавы правительства республики Старший сын лидера Чечни Рамзана Кадырова стал замглавы правительства республики
О&nbsp;Садыре Жапарове снят документальный фильм &laquo;Президент&raquo; О Садыре Жапарове снят документальный фильм «Президент»
Строже декларировать личные интересы и&nbsp;связи обяжут чиновников Кыргызстана Строже декларировать личные интересы и связи обяжут чиновников Кыргызстана
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
9 января, пятница
21:53
Кубок Азии (U-23). Сборная Кыргызстана по футболу уступила Вьетнаму Кубок Азии (U-23). Сборная Кыргызстана по футболу уступ...
21:47
Sony представила коллекцию аксессуаров для PlayStation 5 под названием Hyperpop
21:38
В Бишкеке прошел очередной рейд «Нелегал»
21:26
Объем мировой экономики вырастет в 2026 году на 2,7 процента — доклад ООН
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 января: днем будет тепло