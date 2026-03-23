Почти 70 тысяч налогоплательщиков уже подали декларации

В Кыргызстане на 23 марта единую налоговую декларацию представили 69 тысяч 851 налогоплательщик. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По их данным, декларации подали 26 тысяч 219 юридических лиц, а также 43 тысячи 632 государственных и муниципальных служащих и отдельных физических лиц.

В ГНС призвали налогоплательщиков не откладывать подачу декларации и выполнить это обязательство заранее, не дожидаясь крайнего срока.

До 1 апреля декларацию обязаны представить:

отечественные организации (за исключением финансируемых из бюджета и не имеющих обязательств по налогу на имущество);

иностранные организации, ведущие деятельность в Кыргызстане через постоянное учреждение;

государственные и муниципальные служащие;

члены Совета по отбору судей, Центризбиркома и правления Национального банка;

руководители и их заместители в организациях с государственной долей участия.

До 1 мая декларацию должны подать:

индивидуальные предприниматели (за исключением работающих по патенту, в зонах торговли с особым режимом и по отдельным ставкам единого налога);

граждане Кыргызстана, работающие в международных и дипломатических учреждениях;

физические лица, получившие доход, с которого не был удержан подоходный налог.

В налоговой службе добавили, что другие категории граждан могут подать декларацию добровольно, в том числе для получения социальных или имущественных вычетов.

Единая налоговая декларация подается ежегодно и является обязательной для ряда категорий налогоплательщиков. За нарушение сроков предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.