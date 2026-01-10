Декларации. Данияр Амангельдиев в 2024 году заработал 2,5 миллиона сомов

Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев в 2024 году заработал 2,5 миллиона сомов. Такие данные содержатся в его декларации.

Согласно отчету, доходы чиновника составили 2 миллиона 544 тысячи 927 сомов 75 тыйынов.

Он так же, как и многие другие госслужащие, не указал свои расходы.

Данияр Амангельдиев при этом владеет крупным рогатым скотом на 2 миллиона сомов, мелким рогатым скотом на 360 тысяч и лошадьми на 2,5 миллиона.

Доходы его близких родственников составили 1 миллион 175 тысяч 470 сомов.

Напомним, Налоговая служба Кыргызстана начала публикацию декларационных сведений чиновников за отчетный период.