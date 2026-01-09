14:54
Власть

Декларация. Стало известно, сколько Садыр Жапаров заработал в 2024 году

Государственная налоговая служба опубликовала сводные данные о декларациях государственных и муниципальных служащих за 2024 год.

По ее данным, доходы президента Садыра Жапарова составили 2 миллиона 214 тысяч 482,38 сома. Расходы не указаны.

Президенту принадлежит бизнес-центр площадью 2 тысячи 627 квадратных метров, 63 сотки сельхозземель в Тюпском районе Иссык-Кульской области и участок в 21 сотку. Из движимого имущества — автомобиль «Жигули» за 100 тысяч сомов.

1 миллиард 163,5 миллиона сомов указаны как легализация денежных средств.

Доходы его близких родственников составили 29 миллионов 706 тысяч 840 сомов.
