Происшествия

В Кыргызстане почти 3,5 тысячи чиновников подали декларации с нарушениями

Генпрокуратура провела проверку соблюдения требований по подаче Единой налоговой декларации за 2024 год госслужащими и муниципальными работниками. Об этом сообщили в главном надзорном органе.

Установлено, что 3 тысячи 472 должностных лица не представили декларацию, подали ее с нарушением сроков или указали недостоверные сведения.

По этим фактам возбуждены производства по статье 438 Кодекса о правонарушениях. Материалы переданы в суды для рассмотрения.

По итогам разбирательств 2 тысячи 882 чиновника привлечены к ответственности. Общая сумма назначенных штрафов составила 13 миллионов 674 тысячи сомов.

В отношении остальных лиц судебные процессы продолжаются.
