Экс-вице-спикер Жогорку Кенеша заработал в 2024 году почти 12,5 миллиона сомов

Доходы бывшего заместителя спикера Жогорку Кенеша VII созыва Нурбека Сыдыгалиева в 2024 году составили 12 миллионов 482 тысячи 657 сомов, расходы — 9 миллионов 194 тысячи 982 сома. Такие данные указаны в его декларации.

В собственности экс-замторага числятся легковые автомобили, фургоны и пикапы на базе легковых автомобилей общей стоимостью 9 миллионов 194 тысячи 982 сома.

Доходы его близких родственников составили 2 миллиона 698 тысяч 800 сомов, расходы — 4 миллиона 900 тысяч сомов. За ними числятся квартира площадью 210 квадратных метров, а также легковые автомобили, фургоны и пикапы на базе легковых автомобилей.
