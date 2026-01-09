14:54
Власть

Декларационная кампания. Сколько заработал глава Минстроя Нурдан Орунтаев

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев в 2024 году заработал 1 миллион 439 тысяч 314,79 сома. Такие сведения содержатся в его декларации за отчетный период.

При этом чиновник не указал данные о своих расходах.

Нурдан Орунтаев владеет земельными участками сельскохозяйственного назначения площадью 0,8 гектара и 1,6 гектара.

Доход близких родственников составил 2 миллиона 300 тысяч сомов. Эта же сумма указана в расходах.

В собственности родственников есть квартира площадью 81,7 квадратного метра, два легковых автомобиля стоимостью 1 миллион 200 тысяч сомов и 1 миллион 100 тысяч сомов, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 1,8 гектара.

Отметим, что декларация составлена за период, когда Нурдан Орунтаев был директором Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, Налоговая служба Кыргызстана начала публикацию декларационных сведений чиновников за отчетный период.
