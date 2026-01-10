Декларации. Сколько заработал глава Финразведки, сообщили в ГНС

Председатель Государственной службы финансовой разведки Канат Асангулов заработал в 2024 году 1 миллион 457 тысяч 922 сома. Такие данные содержатся в его декларации.

При этом чиновник не указал сведения о своих расходах.

В его собственности есть дом общей площадью 3 тысячи 407 квадратных метров и земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 30 тысяч квадратов.

В декларации Каната Асангулова не содержится информация о доходах и расходах его родственников.

Напомним, Налоговая служба Кыргызстана начала публикацию декларационных данных чиновников за отчетный период.