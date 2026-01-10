12:52
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Власть

Декларации. Сколько заработал глава Финразведки, сообщили в ГНС

Председатель Государственной службы финансовой разведки Канат Асангулов заработал в 2024 году 1 миллион 457 тысяч 922 сома. Такие данные содержатся в его декларации.

При этом чиновник не указал сведения о своих расходах.

В его собственности есть дом общей площадью 3 тысячи 407 квадратных метров и земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 30 тысяч квадратов.

В декларации Каната Асангулова не содержится информация о доходах и расходах его родственников.

Напомним, Налоговая служба Кыргызстана начала публикацию декларационных данных чиновников за отчетный период.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357357/
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
Декларации. О своих доходах отчитался глава кабмина Кыргызстана
Декларации. Данияр Амангельдиев в 2024 году заработал 2,5 миллиона сомов
Декларация-2024. Торага ЖК владеет движимым имуществом на 6 миллионов сомов
Экс-вице-спикер Жогорку Кенеша заработал в 2024 году почти 12,5 миллиона сомов
Декларация. Стало известно, сколько Садыр Жапаров заработал в 2024 году
Декларационная кампания. Сколько заработал глава Минстроя Нурдан Орунтаев
Глава Нацбанка в 2024 году получил доход в размере более 10 миллионов сомов
Декларация. Бакыт Торобаев заработал в 2024-м меньше, чем годом ранее
В Казахстане граждан страны освободили от сдачи налоговой декларации
Срок добровольного декларирования активов заканчивается 31 декабря — Финнадзор
Популярные новости
Как Садыр Жапаров пришел к&nbsp;власти: вышла первая серия документального проекта Как Садыр Жапаров пришел к власти: вышла первая серия документального проекта
Старший сын лидера Чечни Рамзана Кадырова стал замглавы правительства республики Старший сын лидера Чечни Рамзана Кадырова стал замглавы правительства республики
Минстрой прокомментировал ситуацию вокруг строительства городка &laquo;Алтай&raquo; Минстрой прокомментировал ситуацию вокруг строительства городка «Алтай»
Строже декларировать личные интересы и&nbsp;связи обяжут чиновников Кыргызстана Строже декларировать личные интересы и связи обяжут чиновников Кыргызстана
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
10 января, суббота
12:42
Декларации. Сколько заработал глава Финразведки, сообщили в ГНС Декларации. Сколько заработал глава Финразведки, сообщи...
12:21
Временный запрет на вывоз из КР отходов черных металлов предлагают продлить
12:00
Спин-офф «Игры престолов» и шпионы в Москве: что смотреть на следующей неделе
11:45
В Бишкеке пройдет вечер памяти художника Чингиза Айдарова
11:23
Саммит большой семерки перенесут, чтобы он не совпал с днем рождения Трампа