Власть

Декларации. О своих доходах отчитался глава кабмина Кыргызстана

Доходы председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева за 2024 год составили 3 миллиона 71 тысячу 349 сомов 63 тыйына. Такие данные содержатся в его декларации.

Информация о расходах в документе отсутствует.

Премьер указал в декларации мебель на 90 тысяч сомов, фото-, аудио- и видеотехнику на 80 тысяч, компьютеры и оргтехнику на 25 тысяч, бытовую технику на 40 тысяч, виды движимого имущества на 3 миллиона 700 тысяч.

Доходы его близких родственников составили 5 миллионов 146 тысяч 460 сомов, расходы — 2 миллиона 493 тысячи 519 сомов. У них есть жилой дом площадью 216,7 квадрата, другие капитальные строения площадью 1 тысяча 529,2 квадратных метра, придомовой, приусадебный, садово-огородный участки — 574 квадрата, земельный участок несельскохозяйственного назначения — 130 квадратных метров.

Также указаны легковые автомобили, фургоны и пикапы на 1 миллион 400 тысяч и 2 миллиона 753 тысячи 100 сомов соответственно, мебель на 50 тысяч, бытовая техника на 70 тысяч, другие виды движимого имущества на 70 тысяч и 4 миллиона 200 тысяч сомов.

Напомним, Налоговая служба Кыргызстана начала публикацию декларационных сведений чиновников за отчетный период.
