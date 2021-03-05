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Экономика

Аскар Сыдыков: Проверки бизнеса стали основной проблемой в экономике

«Надеемся, что в отношении бизнеса государство перейдет с карательного подхода на созидательный», — заявил исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков, комментируя указ президента о дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства.

По его словам, бизнес приветствует принятие указа и надеется на его практическую реализацию. Ведь проверки в отношении субъектов предпринимательства стали одной из основных проблем в экономике. А меры, предусмотренные указом, направлены как раз на максимальную защиту бизнеса от необоснованных проверок и давления.

«Меры достаточно конкретные, многие из них МДС ранее обсуждал с правительством, с уполномоченными органами и находил понимание. Действительно, нужно вносить поправки в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, чтобы не допускать досудебные производства без достаточных на то оснований: если нет подтвержденных сведений о нарушениях, если это касается гражданских правовых сделок, если в этом нет особой необходимости, чтобы не было уголовного преследования в отношении представителей бизнеса», — подчеркнул Аскар Сыдыков.

Он также обратил внимание на то, что важны пункты указа в части усиления надзора Генпрокуратуры и за соблюдением моратория на проверки. Бизнес надеется, что государство перейдет на созидательный подход в отношении предпринимателей. И тогда можно будет реализовывать совместные меры по поддержке бизнесменов, экономики, антикризисные меры по стабилизации ситуации и передовые реформы, которые могут вывести страну в лидеры экономик стран региона.

«У Кыргызстана, действительно, большой потенциал в финансовом секторе, в промышленности, в сельском хозяйстве, в креативной экономике, в услугах, туризме и очень важно его реализовать. Обеспечив безопасность, а в дальнейшем, проводя экономические реформы, мы сможем сделать реальные шаги по устойчивому развитию Кыргызстана», — заключил Аскар Сыдыков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/185602/
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