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Общество

При верховенстве закона национализация объектов проходит только по решению суда

Несмотря на достигнутые положительные результаты, в Кыргызстане по-прежнему остаются некоторые проблемные вопросы, связанные с защитой частной собственности и соблюдением верховенства закона. Об этом высказались в Международном деловом совете.

«В последние месяцы уходящего года информационное пространство было насыщено сообщениями об изъятии имущества и передаче частной собственности на баланс государства. С начала 2024 года в Кыргызстане в собственность государства был возвращен ряд объектов, которые, как утверждают правоохранительные органы, были приобретены преступным путем или незаконно приватизированы. Однако в результате национализации могли пострадать добросовестные приобретатели, включая представителей бизнеса. Согласно официальным данным, по состоянию на декабрь 2024 года государству было возвращено 1,174 объекта, в том числе рынки, земельные участки, коммерческие и некоммерческие помещения, специальные объекты (включая производственные предприятия) и социальные объекты (включая стадионы, исторические здания, рынки и автовокзалы)», — напомнили в МДС.

В странах с верховенством закона национализация объектов, приобретенных преступным путем или незаконно приватизированных, осуществляется исключительно в рамках правовых процедур, а объект возвращается в государственную собственность только после вступления решения суда в силу, с соблюдением прав всех сторон, включая возможность обжалования и при необходимости компенсацию добросовестным приобретателям, подчеркивает МДС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315639/
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