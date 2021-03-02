За два месяца план по сбору налогов перевыполнен на 1,3 миллиарда сомов

За январь — февраль 2021 года собрано 14 миллиардов 194,6 миллиона сомов налогов и платежей, что на 1 миллиард 367,7 миллиона сомов больше установленного плана. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

По сравнению с прошлым годом поступления налогов увеличились на 2 миллиарда 275,6 миллиона сомов. При этом в феврале собрано 7 миллиардов 638,6 миллиона сомов налогов. План перевыполнен на 321,6 миллиона сомов. По сравнению с февралем 2020 года собрано больше на 551,5 миллиона сомов.

«Плановые показатели по налогам перевыполнены благодаря усиленной работе по выводу бизнеса из тени, анализу и мониторингу всех отраслей экономики, администрированию косвенных налогов в рамках торговли со странами — членами ЕАЭС, а также улучшению налогового администрирования. Кроме этого, свои результаты дают реализуемые проекты фискализации налоговых процедур «СМАРТ Салым», в том числе применение электронных счетов-фактур», — отметили в ГНС.