Запрет на ветеринарный и фитосанитарный контроль введен на границе ЕАЭС

На таможенной границе ЕАЭС введен запрет на проведение ветеринарного и фитосанитарного контроля, сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана.

Уточняется, что в рамках утвержденного плана первоочередных мер для создания условий ускоренного, предсказуемого и беспрепятственного перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС установлен запрет на проведение дублирующих функций ветеринарного и фитосанитарного контроля.

«Стоит отметить, что ранее в список товаросопроводительных документов входило и наличие справки о прохождении ветеринарного и фитосанитарного контроля. Проверки необходимо было пройти также при пересечении таможенной границы, что вызывало определенные неудобства у предпринимателей. Учитывая, что прохождение данного контроля носило дублирующий характер, с учетом того, что при его прохождении требовалось большое количество времени, принято решение об его отмене», — говорится в сообщении.

Отмена позволит оптимизировать процедуры, проводимые государственными контролирующими органами в автомобильных пунктах пропуска при вывозе товаров и животных, разрешенных к таможенной процедуре экспорта товаров из КР по принципу «одна остановка».

Запрет не распространяется на проведение на таможенной границе радиационного, пограничного, транспортного (автомобильного) и таможенного контроля.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Улукбек Марипов. Решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.