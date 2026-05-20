12:29
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.21
Общество

По инициативе Кыргызстана в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась фотовыставка

Фото Службы новостей ООН. Выставка «Центральная Азия: мирные границы – общее будущее»

По инициативе постоянного представительства Кыргызской Республики при ООН в штаб-квартире организации в Нью-Йорке открылась фотовыставка «Центральная Азия: мирные границы, общее будущее».

В мероприятии приняли участие представители многих стран, системы ООН и партнерских организаций.

Экспозиция посвящена мирному урегулированию пограничных вопросов между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, включая урегулирование на кыргызско-узбекской границе в ноябре 2022 года, кыргызско-таджикское соглашение, заключенное в марте 2025 года, трехсторонний договор о точке стыка границ трех государств и сопутствующая ему Худжандская декларация о вечной дружбе.

На выставке можно увидеть фотографии, карты и документальные материалы, которые представляют опыт Центральной Азии как современную модель диалога, практического компромисса и добрососедских отношений.

В рамках экспозиции можно познакомиться с инновационными решениями в таких областях, как транспортная связь, совместное использование пространств и управление водными ресурсами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/374551/
просмотров: 260
Версия для печати
Материалы по теме
Замедление темпов роста мировой экономики в 2026 году прогнозирует ООН
В Бишкеке открылась выставка ремесленного искусства с участием более 20 стран
В Бишкеке пройдет персональная выставка известной художницы Халиды Шимовой
В Бишкеке открывается выставка «Красота Таджикистана: наследие для будущего»
Садыр Жапаров участвует во Всемирном форуме городов ООН в Баку
Садыр Жапаров обратился к мировым лидерам перед выборами в Совбез ООН
В Бишкеке открывается выставка живописи и скульптуры «Гармония души»
Международная выставка Ala-Too Trade and Industry Expo 2026 пройдет в Бишкеке
В КР за первый квартал 2026 года темп роста экономики составил 10,1 процента
В Бишкеке открывается художественно-исследовательская выставка «Музы музея»
Популярные новости
На&nbsp;дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию На дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию
В&nbsp;Бишкеке опять ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;18-20 мая В Бишкеке опять ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 18-20 мая
ГКНБ предупредил о&nbsp;тюремных сроках за&nbsp;попытки сыграть на&nbsp;межнациональной теме ГКНБ предупредил о тюремных сроках за попытки сыграть на межнациональной теме
В&nbsp;Бишкеке 19&nbsp;мая временно перекроют ряд улиц из-за визита иностранной делегации В Бишкеке 19 мая временно перекроют ряд улиц из-за визита иностранной делегации
Бизнес
Каждая оплата&nbsp;&mdash; шанс на&nbsp;iPhone 17: MBANK запускает масштабную акцию с&nbsp;MPay Каждая оплата — шанс на iPhone 17: MBANK запускает масштабную акцию с MPay
40&nbsp;самых талантливых детей попадут в&nbsp;масштабное ТВ-шоу &laquo;Ты&nbsp;супер! Кыргызстан&raquo; 40 самых талантливых детей попадут в масштабное ТВ-шоу «Ты супер! Кыргызстан»
Выиграйте поездку на&nbsp;UFC вместе с&nbsp;BAKAI Выиграйте поездку на UFC вместе с BAKAI
25&nbsp;лет KICB&nbsp;&mdash; любой перевод по&nbsp;системе SWIFT за&nbsp;25&nbsp;евро 25 лет KICB — любой перевод по системе SWIFT за 25 евро
20 мая, среда
12:05
Каждая оплата — шанс на iPhone 17: MBANK запускает масштабную акцию с MPay Каждая оплата — шанс на iPhone 17: MBANK запускает масш...
12:03
ГИК: Причиной подтопления домов в Караколе стал забитый мусором водосток
11:59
В Ноокате женщина проживает с шестью детьми в здании школы
11:56
Повышение пенсии ждет кыргызстанцев осенью 2026 года
11:55
В КР деятели культуры обеспокоены попытками отчуждения объектов искусства