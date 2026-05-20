По инициативе Кыргызстана в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась фотовыставка

По инициативе постоянного представительства Кыргызской Республики при ООН в штаб-квартире организации в Нью-Йорке открылась фотовыставка «Центральная Азия: мирные границы, общее будущее».

В мероприятии приняли участие представители многих стран, системы ООН и партнерских организаций.

Экспозиция посвящена мирному урегулированию пограничных вопросов между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, включая урегулирование на кыргызско-узбекской границе в ноябре 2022 года, кыргызско-таджикское соглашение, заключенное в марте 2025 года, трехсторонний договор о точке стыка границ трех государств и сопутствующая ему Худжандская декларация о вечной дружбе.

На выставке можно увидеть фотографии, карты и документальные материалы, которые представляют опыт Центральной Азии как современную модель диалога, практического компромисса и добрососедских отношений.

В рамках экспозиции можно познакомиться с инновационными решениями в таких областях, как транспортная связь, совместное использование пространств и управление водными ресурсами.