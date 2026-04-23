Власть

Ужесточить ветеринарный контроль на границе планируют в Кыргызстане

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение проект приказа об утверждении новой инструкции по государственному ветеринарному контролю при ввозе, вывозе и транзите товаров через границу.

Документ разработан Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и направлен на усиление ветеринарно-санитарной безопасности страны.

Как отмечается в справке-обосновании, инициатива призвана минимизировать риски заноса опасных инфекций животных, а также ввоза небезопасной продукции животного происхождения. Речь о таких заболеваниях, как ящур, африканская чума свиней, птичий грипп и другие.

Проект предусматривает введение единого порядка проведения ветеринарного контроля на пунктах пропуска. В частности будет регламентирован документарный, физический и лабораторный контроль грузов, а также действия инспекторов при выявлении нарушений — от возврата и уничтожения продукции до запрета ввоза.

Отдельное внимание уделили цифровизации процессов. Все операции планируется фиксировать через автоматизированную систему «Санарип VET», что должно повысить прозрачность и эффективность контроля.

В министерстве подчеркивают, что принятие документа позволит привести национальные процедуры в соответствие с требованиями ЕАЭС и укрепить защиту страны от эпизоотий и небезопасной продукции.

После завершения общественного обсуждения проект приказа будет доработан с учетом поступивших предложений.
Материалы по теме
Опасный ящур на подходе, в Узбекистане вводят особый режим
В Китае начали массовый забой скота из-за вспышки ящура в приграничных районах
Вспышку нового штамма ящура обнаружили в Китае
Вспышки опасных болезней скота. Как Кыргызстан защищает людей и свой рынок мяса
Кыргызстан ужесточает ветконтроль за ввозом животных и продукции
Превентивные меры. Казахстан ограничил ввоз и транзит кормов и животных из РФ
О вспышке ящура в Нарыне и Ат-Баши заявил депутат Жогорку Кенеша
Без паники. Эпизоотическая ситуация в Кыргызстане остается стабильной
Депутат заявил о потенциальной угрозе продовольственной безопасности из-за ящура
Опасения о ящуре. Что на данный момент известно?
Популярные новости
В&nbsp;МВД прокомментировали сообщения о&nbsp;расколе среди силовиков В МВД прокомментировали сообщения о расколе среди силовиков
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о&nbsp;строительстве Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
Иран призывает ШОС перейти от&nbsp;политических деклараций к&nbsp;конкретным шагам Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
Чистка силовиков продолжается, в&nbsp;ГКНБ сделали жесткое заявление Чистка силовиков продолжается, в ГКНБ сделали жесткое заявление
Бизнес
О! получил престижную международную награду за&nbsp;лучшую IT-разработку для&nbsp;HR О! получил престижную международную награду за лучшую IT-разработку для HR
Ozon проведет в&nbsp;Бишкеке крупнейший форум для продавцов из&nbsp;Кыргызстана Ozon проведет в Бишкеке крупнейший форум для продавцов из Кыргызстана
Жогорку Кенеш и&nbsp;Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент Жогорку Кенеш и Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент
Масштабный агрофестиваль &laquo;Айдоо Фест 2026&raquo; провели в&nbsp;Чуйской области Масштабный агрофестиваль «Айдоо Фест 2026» провели в Чуйской области
