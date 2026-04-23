Ужесточить ветеринарный контроль на границе планируют в Кыргызстане

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение проект приказа об утверждении новой инструкции по государственному ветеринарному контролю при ввозе, вывозе и транзите товаров через границу.

Документ разработан Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и направлен на усиление ветеринарно-санитарной безопасности страны.

Как отмечается в справке-обосновании, инициатива призвана минимизировать риски заноса опасных инфекций животных, а также ввоза небезопасной продукции животного происхождения. Речь о таких заболеваниях, как ящур, африканская чума свиней, птичий грипп и другие.

Проект предусматривает введение единого порядка проведения ветеринарного контроля на пунктах пропуска. В частности будет регламентирован документарный, физический и лабораторный контроль грузов, а также действия инспекторов при выявлении нарушений — от возврата и уничтожения продукции до запрета ввоза.

Отдельное внимание уделили цифровизации процессов. Все операции планируется фиксировать через автоматизированную систему «Санарип VET», что должно повысить прозрачность и эффективность контроля.

В министерстве подчеркивают, что принятие документа позволит привести национальные процедуры в соответствие с требованиями ЕАЭС и укрепить защиту страны от эпизоотий и небезопасной продукции.

После завершения общественного обсуждения проект приказа будет доработан с учетом поступивших предложений.