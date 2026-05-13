Почти 19 тысяч экспертиз: как в Кыргызстане проверяют импортные овощи и фрукты

С начала 2026 года лаборатории по карантину растений проверили 7 тысяч 965 образцов сельскохозяйственной продукции. По результатам 18 тысяч 848 проведенных экспертиз специалисты выявили опасные карантинные объекты, которые могли нанести ущерб аграрному сектору страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
По ее данным, основной объем работы пришелся на проверку импортных товаров — 5 тысяч 559 образцов. Экспортную продукцию проверяли 1 тысячу 767 раз. В ходе исследований биологи зафиксировали 5 видов вредителей и сорняков:
- Калифорнийская и тутовая щитовки;
- Городской усач;
- Повилика и горчак розовый.
После анализов владельцы продукции получили официальные свидетельства и рекомендации экспертов по методам борьбы с выявленными угрозами.
Фитосанитарные лаборатории министерства работают:
-
Бишкек, улица Маяковского, 60, телефоны: 0312376321, 0557996898;
-
Ош, улица Исанова, 42, телефон: 0222929276;
-
Талас: село Кызыл-Адыр, улица Сатыбалдиева, 22, телефон: 0553509190;
-
Иссык-Куль: село Тюп, улица Манаса, 124, телефон: 0755557313;
-
Баткен, улица Чет-Булак, 1, телефон: 0770171112;
-
Нарын: улица Мусурманкулова, 126, телефон: 0708535373.