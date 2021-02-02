Бизнес обеспокоен новой структурой правительства

Крупнейшие бизнес-ассоциации, представляющие более 80 процентов налогоплательщиков Кыргызстана, выражают серьезную обеспокоенность в связи с обсуждаемой новой структурой правительства. Об этом говорится в обращении предпринимателей.

В Международном деловом совете отмечают, что в предлагаемой структуре правительства экономический блок фактически теряет свою самостоятельность. Это может сказаться на последовательности экономической политики и работоспособности правительства в целом, привести к дальнейшему обострению экономического кризиса. Кроме того, предусматривается усиление силового блока и объединение несвойственных для этого министерства функций в МВД, что может создать риски дополнительного давления на бизнес и население в целом.

«Такие важные для развития страны направления, как охрана окружающей среды, регулирование финансового рынка, цифровизация, стимулирование инноваций, управление государственным имуществом, водное хозяйство, развитие минерально-сырьевой базы, и многие другие теряют свою самостоятельность в предлагаемой новой структуре правительства, что, несомненно, скажется на развитии этих сфер жизнедеятельности страны», — отмечают в МДС.

Бизнес уверен, что упразднение самостоятельного статуса госслужб, агентств и фондов может привести к еще большей задержке в принятии решений, увеличению бюрократии и замедлению экономических реформ. Предприниматели считают, что серьезные структурные реформы необходимо проводить по итогам тщательного функционального анализа и общественного обсуждения.

«Для минимизации рисков снижения работоспособности правительства предлагается продолжить работу в рамках его прежней структуры до полноценного изучения и обсуждения, избрания нового состава Жогорку Кенеша. Должности вице-премьер-министров необходимы», — подчеркнули в Международном деловом совете.

При этом бизнес считает, что Министерство экономики должно однозначно оставаться самостоятельным органом. Сейчас оно разрабатывает политику по девяти ключевым направлениям (инвестиционная, торговая, налоговая, таможенная политика, СЭЗ, предпринимательство и другое), является лидером среди министерств по количеству разработанных нормативных актов и документообороту.

«Минэкономики проводит основную работу по продвижению интересов Кыргызстана в ЕАЭС, ВТО, которую вряд ли сможет нести на себе любой другой госорган. Самое главное, это министерство — первый пункт для обращений и отстаивания интересов предпринимателей, это может подтвердить любой активный представитель бизнес-сообщества. У Министерства финансов совершенно другие задачи — упор на пополнение бюджета, выполнение обязательств государства по долгам, заработным платам и пенсиям. Присоединение экономических функций к Минфину может привести к дальнейшему одностороннему принятию решений в пользу пополнения бюджета, без учета интересов устойчивости экономики страны и инвестиционной привлекательности. Кроме того, Министерству финансов будет физически сложно справляться с нагрузкой по стольким направлениям», — говорится в обращении.

«Преобразование Финансовой полиции в структурное подразделение МВД может привести к увеличению давления на бизнес, снижению качества ведения следствия и другим нежелательным последствиям. Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при правительстве, уполномоченный орган в сфере недропользования, Кыргызпатент, Фонд по управлению государственным имуществом, Министерство труда и социального развития, Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства — всем этим госорганам также необходимо сохранить самостоятельный статус ввиду специфики их деятельности», — заключили в МДС.