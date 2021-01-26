ЕЭК возбудила дело на компанию Alcon за нарушение правил конкуренции

Евразийская экономическая комиссия возбудила дело в отношении группы компаний Alcon и ее дистрибьюторов в ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Решение принято в ЕЭК на заседании комиссии. По итогам завершившегося в конце прошлого года расследования на рынке медицинских изделий антимонопольный блок ЕЭК усмотрел признаки нарушения общих правил конкуренции со стороны группы компаний Alcon и ее дистрибьюторов в государствах — членах Евразийского экономического союза.

«Принятое процессуальное решение позволит изучить все обстоятельства дела, исследовать имеющиеся доказательства, а также даст ЕЭК основания истребовать необходимые документы, сведения и пояснения по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения дела. Проведение очередного заседания комиссии запланировано во второй половине февраля этого года», — говорится в сообщении.