За шесть лет в газовую инфраструктуру Кыргызстана вложено 28 миллиардов сомов

За 2014-2020 годы в развитие и обновление газовой инфраструктуры Кыргызстана инвестировано свыше 28 миллиардов сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель генерального директора по экономике и финансам ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

По его словам, в том числе на инвестиционную программу строительства и реконструкции сетей газоснабжения потрачено более 20 миллиардов сомов. Вложения в производственную деятельность оцениваются в 8 миллиардов сомов. Из них 3,2 миллиарда сомов ушло на погашение долга ОАО «Кыргызгаз».

«Компания выплатила в бюджет страны более 600 миллионов сомов налогов и платежей. Создано более 5 тысяч рабочих мест. С 2014 года мы построили 875 километров газораспределительных сетей, газифицировав 38 населенных пунктов. В результате доступ к экологичному энергоносителю получили более 200 тысяч кыргызстанцев», — рассказал Арзымат Алдаяров.

При этом потребление газа за шесть лет выросло на 70 миллионов кубометров — с 210 до 280 миллионов кубометров.