Правительство готовит переговорные позиции по переводу расчетов за газ в рубли

Правительство Кыргызстана готовит свои позиции для продолжения переговоров с Россией по поводу перевода взаиморасчетов в рубли. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя генерального директора по экономике и финансам ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

По его словам, инициатива перевода расчетов в рубли обсуждается. Этот вопрос требует решения на уровне руководства правительств и президентов двух стран.

«Мы как компания, которая приобретает газ, не сможем однозначно ответить на вопрос, насколько реально перевести расчеты в рубли. Нужно спрашивать у стороны, которая продает газ. Что касается нашей компании, то для нас это было бы одним из вариантов решения вопроса о снижении тарифа. Но не стоит забывать, что газ — биржевой товар. В мире он торгуется в международной валюте», — сказал Арзымат Алдаяров.