Казахстан предлагает создавать в ЕАЭС совместные предприятия и цифровизацию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением в связи с переходом к РК председательства в ЕАЭС. Он отметил, что в условиях пандемии коронавируса и нестабильности мировой экономики союз должен ориентироваться на долгосрочные приоритеты: сохранение устойчивости экономических и социальных систем, повышение благосостояния граждан и обеспечение прогресса ЕАЭС и его государств-членов.

Казахстан предлагает придать новый импульс промышленной кооперации. А для этого нужно создавать совместные предприятия в промышленности, агропромышленном секторе и в сфере услуг. При этом предлагается максимально задействовать потенциал Евразийского банка развития.

«Создание совместных предприятий и укрепление связей между отраслями промышленности государств-членов также послужит дополнительным импульсом для увеличения объемов взаимной торговли и устранения барьеров на рынках наших государств», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана обратил внимание на устранение сохраняющихся барьеров во взаимной торговле между нашими странами. Он уверен, что Евразийской экономической комиссии предстоит устранить имеющиеся и предотвратить появление новых торговых барьеров, обеспечить максимальное сокращение изъятий и ограничений в свободном передвижении товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

«Важно всесторонне и полноценно задействовать потенциал трансграничных транспортных артерий и логистических хабов. Эффективное сотрудничество в этой сфере сыграет решающую роль в расширении торгово-экономических связей и установления доверия на всем евразийском континенте. Предлагаем активизировать работу по развитию взаимовыгодных совместных проектов, обеспечивающих увязку евразийского интеграционного объединения с инициативой «Один пояс — один путь», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он также предложил использовать возможности «Хоргосского узла» на границе Казахстана и Китая и формирующегося Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия» на границе Казахстана и Узбекистана в интересах всех участников ЕАЭС.

Вспомнил Касым-Жомарт Токаев и про цифровизацию, отметив, что важно придать качественное ускорение внедрению цифровых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, сфере транспорта.

«В первоочередном порядке применение современных IT-решений следует расширить в таможенном регулировании, налоговом администрировании, ветеринарном надзоре и других отраслях, напрямую влияющих на свободу перемещения товаров и услуг», — заключил президент РК.