Экспортерам обуви в Россию начали выдавать коды маркировки

Государственная налоговая служба совместно с ЗАО «Альфа Телеком» с января 2021 года начала выдачу кодов маркировки отечественным экспортерам, которые поставляют обувь в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Читайте по теме С 1 января 2021 года Россия вводит маркировку товаров легкой промышленности

В ведомстве отмечают, что Кыргызстан одним из первых в ЕАЭС начал выдавать коды маркировки. Для этого предварительно отечественная система была интегрирована с системами других стран союза. А с отечественными бизнесменами провели разъяснительную работу.

«Выдаваемые коды генерируются российской системой и передаются кыргызским экспортерам через отечественного оператора национальной системы маркировки товаров. РФ ввела маркировку обуви с 1 июля 2020-го. Это второй вид товаров после табака, на который стали распространяться требования по обязательной маркировке в России. Обувная продукция без кодов идентификации запрещена к производству, ввозу, продаже в магазинах и хранению на складах Российской Федерации», — подчеркнули в ЕАЭС.