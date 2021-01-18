18:10
USD 84.48
EUR 102.48
RUB 1.15
Экономика

Экспортерам обуви в Россию начали выдавать коды маркировки

Государственная налоговая служба совместно с ЗАО «Альфа Телеком» с января 2021 года начала выдачу кодов маркировки отечественным экспортерам, которые поставляют обувь в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Читайте по теме
С 1 января 2021 года Россия вводит маркировку товаров легкой промышленности

В ведомстве отмечают, что Кыргызстан одним из первых в ЕАЭС начал выдавать коды маркировки. Для этого предварительно отечественная система была интегрирована с системами других стран союза. А с отечественными бизнесменами провели разъяснительную работу.

«Выдаваемые коды генерируются российской системой и передаются кыргызским экспортерам через отечественного оператора национальной системы маркировки товаров. РФ ввела маркировку обуви с 1 июля 2020-го. Это второй вид товаров после табака, на который стали распространяться требования по обязательной маркировке в России. Обувная продукция без кодов идентификации запрещена к производству, ввозу, продаже в магазинах и хранению на складах Российской Федерации», — подчеркнули в ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/180351/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
С 1 января 2021 года Россия вводит маркировку товаров легкой промышленности
Кыргызстан получит от России 600 миллионов рублей на маркировку товаров
Россия вводит маркировку товаров легкой промышленности с 1 января 2021 года
Введение маркировки на табак и алкоголь продлено до 1 апреля 2021 года
Россия разработает и профинансирует систему маркировки товаров для Кыргызстана
Кыргызстан определился с оператором национальной системы маркировки товаров
Налоговая объявила конкурс на отбор оператора нацсистемы маркировки товаров
С 1 июля 2020 года в Кыргызстане введут маркировку сигарет, алкоголя и обуви
Маркировка товаров. С 1 января 2020 года в Кыргызстане запустят пилотный проект
В Кыргызстане утвердили положение о маркировке товаров средствами идентификации
Популярные новости
Валютные скачки. Как будет меняться курс доллара в&nbsp;2021 году Валютные скачки. Как будет меняться курс доллара в 2021 году
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;15&nbsp;января Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 января
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;16&nbsp;января. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 16 января. Сколько денег семья тратит на еду
Кыялбек Мукашев: Риска дефолта в&nbsp;Кыргызстане нет Кыялбек Мукашев: Риска дефолта в Кыргызстане нет
Бизнес
Выгодные покупки онлайн: MegaCom запускает собственный маркетплейс MegaShop Выгодные покупки онлайн: MegaCom запускает собственный маркетплейс MegaShop
Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в&nbsp;бишкекском филиале Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в бишкекском филиале
&laquo;Мой Beeline&raquo;&nbsp;&mdash; приложение &#8470;&nbsp;1&nbsp;в Play Market! «Мой Beeline» — приложение № 1 в Play Market!
MegaCom расширяет охват сети&nbsp;4G MegaCom расширяет охват сети 4G
18 января, понедельник
18:09
В Кадамджайском районе перевернулся пассажирский бус В Кадамджайском районе перевернулся пассажирский бус
18:08
Выборы президента. Инаугурация пройдет 28 января
18:03
Депутаты разработали законопроект по возвращению залога партиям
17:39
Экспортерам обуви в Россию начали выдавать коды маркировки
17:23
Кыргызстан находится в зеленой зоне по темпам распространения COVID-19