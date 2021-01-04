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Экономика

Силовики кошмарят ГЧП. Минэкономики предлагает ввести мораторий на проверки

Министерство экономики предлагает ввести мораторий на проверки проектов государственно-частного партнерства. Соответствующий проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что на сегодня в стране продвигаются 28 проектов государственно-частного партнерства. Они находятся на различных стадиях и реализуются в разных сферах. По проектам «Организация услуг гемодиализа в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад», «Электронное билетирование в общественном транспорте», «Строительство детского кинотеатра «Кызыл Кыргызстан» отобраны частные партнеры и подписаны соглашения. При этом проекты подвергаются проверкам и предъявляются обвинения со стороны силовиков.

Так, по проекту «Организация услуг гемодиализа в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад» со стороны правоохранительных органов были озвучены обвинения относительно необоснованности уменьшения размеров банковской гарантии в процессе проведения тендера, увеличения сроков условий ввода в эксплуатацию гемодиализных центров и установленной цены за сеанс гемодиализа.

По проектам «Электронное билетирование в общественном транспорте», «Строительство детского кинотеатра «Кызыл Кыргызстан» органами прокуратуры также были проведены проверки по вопросам проведения тендера и составления соглашений о ГЧП. По проекту «Организация муниципальных парковок вдоль дорог», который еще не перешел в стадию реализации, у проверяющих органов возникли вопросы по закупке консультационных услуг на разработку ТЭО.

Систематические проверки, проводимые правоохранительными органами проектов ГЧП, оказывают моральное и психологическое давление на государственные органы и частные компании.

Министерство экономики

«В результате государственные, муниципальные и частные организации более настороженно относятся к работе с проектами ГЧП, чтобы в очередной раз не проходить процедуры разбирательств и не ходить для дачи объяснений в правоохранительные органы. Считаем, что такого рода проверки со стороны правоохранительных органов могут нанести непоправимый вред в части привлечения частных инвестиций для реализации проектов ГЧП», — подчеркнули в ведомстве.

На различных площадках бизнес-сообщество также часто жалуется на проверки правоохранительных органов. Предприниматели постоянно говорят, что вмешательство силовиков крайне негативно влияет на осуществление проектов ГЧП, способствует затягиванию процесса подготовки и реализации проектов, снижению активности как частного, так и государственного партнеров и в целом негативно отражается на инвестиционном климате страны. Вопрос проведения проверок со стороны правоохранительных органов инвестиционных проектов обсуждался на заседании комитета по развитию промышленности и предпринимательства.

«В Кыргызстане ГЧП находится на стадии становления. Процесс идет очень сложно. Для устойчивого развития требуется поддержка со стороны государства. Учитывая возникшую проблему, предлагается ввести мораторий на проверки проектов ГЧП», — заключили в Минэкономики.

Ввести временный запрет (мораторий) на проверки инвесторов и государственных партнеров, реализующих проекты ГЧП, проводимые правоохранительными органами предлагается до 1 января 2023 года.

Исключение могут составить проверки в рамках уголовного и гражданского судопроизводства; по заявлениям физических и юридических лиц; Таможенной службой в отношении товаров, находящихся под таможенным контролем, и вопросов, связанных с предотвращением распространения коронавируса COVID-19 в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/178701/
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