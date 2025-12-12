10:50
Власть

В Кыргызстане расширили основания для приостановки работы бизнеса при проверках

Кабинет министров внес изменения в порядок проверок субъектов предпринимательства. Соответствующее постановление дополняет действующее положение нормами, позволяющими приостанавливать деятельность бизнеса при выявлении серьезных нарушений.

Согласно документу, если в ходе проверки обнаружат нарушения законодательства, создающие реальную и существенную угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, имуществу граждан, юридических лиц или государства, уполномоченный орган вправе вынести письменное предписание о временном приостановлении деятельности.

Приостановка работы будет осуществляться путем опечатывания или пломбирования объектов, напрямую связанных с выявленными нарушениями, — зданий, сооружений, помещений, оборудования и установок. Предписание оформляется в письменном виде в двух экземплярах и подписывается руководителем уполномоченного органа.

В документе должны быть указаны основания приостановки, конкретные нормы закона, описание нарушений, а также перечень обязательных мер по их устранению. Самовольное снятие пломб или печатей влечет ответственность в соответствии с Кодексом о правонарушениях.

После устранения нарушений предприниматель вправе обратиться с заявлением о возобновлении деятельности либо обжаловать решение уполномоченного органа в установленном законом порядке.

Постановление вступает в силу по истечении семи дней.
