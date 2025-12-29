С 1 января в КР правоохранительные органы прекращают необоснованные проверки

Для того чтобы инвесторы и бизнес чувствовали себя надежно защищенными со стороны государства, с 1 января 2026 года в Кыргызстане правоохранительные органы прекращают необоснованные проверки, чтобы защитить добросовестных предпринимателей. Об этом заявил на пресс-конференции глава Нацагентства по привлечению инвестиций КР Равшанбек Сабиров.

По его данным, государство переходит к новой модели, предусматривающей понятные и гарантированные права инвестора, защиту инвестиционных гарантий, расширенный набор механизмов государственно-частного партнерства и гибкие инструменты структурирования сделок.

«Инвестор должен получать понятные процессы, прозрачную систему принятия решений и эффективное сопровождение — от первичного обращения до полной реализации инвестпроекта. С удовлетворением отмечу, что, изучая лучшие мировые практики, мы активно внедряем современные и эффективные механизмы принципа «единого окна».

В Кыргызстане сегодня действует одна из самых либеральных и конкурентоспособных систем налогообложения и таможенных преференций в Центральной Азии, что создает максимально благоприятные условия для бизнеса и инвестиций», — отметил Равшанбек Сабиров.

Он также отметил, что создан единый реестр инвесторов, активно используется электронная коммерция. Эти инструменты позволяют быстро и прозрачно регистрировать проекты и отслеживать их статус на всех этапах реализации.

Впервые создана площадка для прямого диалога государства с инвесторами и бизнесом по вопросам защиты их прав и гарантий. «В рамках этой работы мы совместно с Генеральной прокуратурой провели ряд встреч с бизнес-ассоциациями, где каждый поднятый вопрос и каждая проблема детально рассматриваются с одной целью — найти конкретные и эффективные решения», — добавил Равшанбек Сабиров.