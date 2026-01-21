В Таласе выявили незаконно работающий асфальтобетонный завод

Инспекторы Таласского регионального управления Департамента государственного архитектурно-строительного контроля выявили факт строительства асфальтобетонного завода без регистрации в установленном реестре. Объект расположен на 78-м контуре, на окраине села Чон-Кара-Буура Айтматовского района. Об этом сообщили в Минстрое.

Проверка установила, что завод возведен примерно на 70 процентов, однако при этом фактически уже успел начать работу. Объект принадлежит ОсОО «Гранит Транс Сервис». В отношении компании вынесено письменное предупреждение, дальнейшие меры принимаются в рамках действующего законодательства.

Ведомство отмечает, что рейдовые мероприятия в Таласе ведутся на постоянной основе. Особое внимание уделяется соблюдению технических регламентов, строительных норм и стандартов, поскольку нарушения представляют прямую угрозу безопасности граждан.

Министерство строительства призывает всех застройщиков и субъектов, ведущих строительную деятельность, строго соблюдать требования законодательства. Проверки объектов по всей стране будут продолжены, включая в выходные дни.