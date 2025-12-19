12:36
Власть

Без предупреждения: проверки кафе, салонов и медуслуг предлагают усилить

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в ряд законодательных актов, регулирующих порядок проведения проверок субъектов предпринимательства и ответственность за правонарушения.

В проекте закона вводятся новые понятия, в том числе «парентеральные вмешательства» (медицинские и косметологические процедуры с нарушением целостности кожи) и «сезонные объекты», деятельность которых носит временный характер, преимущественно в туристический сезон. 

Законопроект предлагает разрешить внезапные плановые проверки без предварительного уведомления объектов общественного питания, торговли пищевой продукцией и субъектов, оказывающих медицинские и косметологические услуги с парентеральным вмешательством. Такие проверки будет проводить уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Уточняется, что вновь созданные субъекты предпринимательства не подлежат проверкам в течение трех лет, за исключением пищевого производства и медицинско-косметологических услуг с повышенными санитарными рисками. Кроме того, вводится обязанность для новых и сезонных объектов заранее уведомлять санитарные органы о начале деятельности. 
