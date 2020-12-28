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Экономика

С 1 января 2021 года Россия вводит маркировку товаров легкой промышленности

С 1 января 2021 года на территории России вводится обязательная маркировка товаров легкой промышленности в соответствии с решением совета Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В частности, маркировка вводится на:

  • предметы одежды из натуральной или композиционной кожи;
  • блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек;
  • пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков;
  • пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек;
  • белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.

Поэтому Министерство экономики рекомендует отечественным экспортерам товаров текстильной отрасли заблаговременно проработать вопрос со своими контрагентами (импортерами Российской Федерации) по получению кодов маркировки. Это необходимо, чтобы была возможность их экспортировать в РФ в следующем году.

При этом в ведомстве отмечают, что ранее неоднократно проводили встречи с бизнесом и объясняли новые нормы. Кроме того, в августе 2020 года в соответствии с решением правительства ЗАО «Альфа Телеком» определен оператором (администратором) национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров.

«В ближайшее время у отечественных экспортеров будет возможность получать коды маркировки для товаров текстильной промышленности у оператора маркировки товаров ЗАО «Альфа Телеком», — заключили в Минэкономики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/178214/
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