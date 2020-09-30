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Экономика

По итогам 2020 года падение ВВП Кыргызстана составит 3-3,5 процента

По прогнозам Национального банка, в 2020 году ожидается снижение ВВП на уровне около 3-3,5 процента относительно 2019-го. Об этом говорится в отчете о денежно-кредитной политике НБ КР.

Без учета предприятий «Кумтор» падение ВВП ожидается на уровне около 4 процентов.

«Учитывая предположение о тенденции к восстановлению экономической активности, в 2021-м рост реального ВВП ожидается на уровне около 5,5-6 процентов. Без учета предприятий «Кумтор» рост ВВП ожидают на уровне 6 процентов», — подчеркнули в Нацбанке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/166850/
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