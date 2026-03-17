Центральная Азия растет вдвое быстрее развивающихся экономик мира

Экономики стран Центральной Азии по итогам прошлого года продемонстрировали рост около 7 процентов, что почти вдвое превышает средний показатель развивающихся рынков (4,4 процента). Об этом говорится в последнем макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

Кыргызстан сохраняет позицию регионального лидера: ВВП республики увеличился на 11,1 процента в 2025-м, на 8,8 процента в январе-феврале 2026 года. Основным драйвером стал сильный инвестиционный и потребительский спрос.

При этом инфляционное давление вынудило Нацбанк удерживать жесткую политику, повысив учетную ставку до 12 процентов в феврале этого года, отметили в ЕАБР.

Ситуация в других странах региона

Казахстан: показал максимальный за 13 лет рост — 6,5 процента. Ключевую роль сыграла промышленность: добыча выросла на 9,4 процента, обработка — на 6,4 процента.

Узбекистан: рост ускорился до 7,7 процента (против 6,7 процента годом ранее). Экономику поддерживают инвестиции, сфера услуг и строительство.

Таджикистан: зафиксирован стабильно высокий рост на уровне 8,4 процента. В начале 2026-го динамика сохраняется за счет торговли и капиталовложений.

Аналитики ЕАБР отмечают, что опора на внутренние источники роста позволяет региону смягчать последствия глобальных геополитических рисков и возможной волатильности цен на сырье.

Динамика в России, Беларуси и Армении

В отличие от Центрально-Азиатского региона, экономики крупнейших участников ЕАБР демонстрируют замедление:

Россия: рост ВВП снизился до 1 процента в 2025 году. В январе 2026-го зафиксирован спад на 2,1 процента из-за снижения выпуска в обрабатывающей промышленности. Ключевая ставка Центробанка при этом снижена до 15,5 процента в феврале.

Беларусь: по итогам прошлого года ВВП вырос на 1,3 процента. В январе 2026-го экономика ушла в минус на 1,2 процента на фоне падения внешнего спроса.

Армения: сохраняет высокую активность. ВВП вырос на 7,2 процента в 2025 году и на 7,6 процента в начале 2026-го за счет ИТ-сектора и строительства.

В прошлом году совокупный внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $15,8 миллиарда. Несмотря на высокие темпы роста ВВП, годовая инфляция в начале 2026-го составила 9,5 процента, что остается выше целевого ориентира НБ КР в 5-7 процентов.