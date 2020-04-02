19:34
USD 82.20
EUR 90.07
RUB 1.04
Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Цифра дня. На счет для борьбы с коронавирусом поступило 80,5 миллиона сомов

На сегодня на администрируемый счет для борьбы с коронавирусом поступило 80 миллионов 552,2 тысячи сомов. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Отмечается, что самые большие перечисления зафиксированы 31 марта и 1 апреля. В эти дни на счет в общей сложности перевели 13,7 и 11 миллионов сомов соответственно.

Решением специальной комиссии 38,5 миллиона сомов со счета направлены на доплаты медицинским работникам, находящимся на территориях, где зафиксированы очаги коронавирусной инфекции, и задействованных при выявлении и лечении лиц с коронавирусом.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек. Пять заразившихся коронавирусом находятся в реанимации, двое в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Из них двое — в Ноокате, двое — в Оше и один — в Джалал-Абаде.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/148921/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
Полезно: телефоны горячих линий для вызова электриков
В Кыргызстане дезинфицировали 1,3 миллиона квадратных метров территории
В Кыргызстане формируют электронный учет находящихся на карантине
Как работают пункты пропуска на границах Кыргызстана, рассказали в Погранслужбе
Правительство обещает обеспечить продуктами питания всех нуждающихся
С 8 апреля в Кыргызстане вводят всеобщую дистанционную форму обучения
Референдум вреден и для нас, и для власти. Дастан Бекешев об инициативе коллеги
У сотрудников Сокулукского акимиата тесты на коронавирус отрицательные
Вопросы без ответов. Почему горячие линии не помогают решить проблемы
Давайте не будем лицемерить. Зайнидин Курманов об инициативе о референдуме
Популярные новости
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;30&nbsp;марта Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 марта
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;29&nbsp;марта Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 29 марта
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Ожидается падение экспорта, импорта и&nbsp;переводов Коронавирус в Кыргызстане. Ожидается падение экспорта, импорта и переводов
Тигран Погосян о&nbsp;помощи МВФ и&nbsp;влиянии коронавируса на&nbsp;экономику Кыргызстана Тигран Погосян о помощи МВФ и влиянии коронавируса на экономику Кыргызстана
Бизнес
Директор Таласского ОМЦО готов судиться с&nbsp;O! за&nbsp;ложную информацию в&nbsp;СМИ Директор Таласского ОМЦО готов судиться с O! за ложную информацию в СМИ
&laquo;НУР Телеком&raquo; хочет равный доступ для всех абонентов к&nbsp;дистанционному обучению «НУР Телеком» хочет равный доступ для всех абонентов к дистанционному обучению
MegaCom помогает развивать дистанционное обучение. Чем недоволен &laquo;НУР Телеком&raquo;? MegaCom помогает развивать дистанционное обучение. Чем недоволен «НУР Телеком»?
Учителей и&nbsp;школьников Кыргызстана вынуждают переходить на&nbsp;MegaCom? Учителей и школьников Кыргызстана вынуждают переходить на MegaCom?
2 апреля, четверг
19:31
Полезно: телефоны горячих линий для вызова электриков Полезно: телефоны горячих линий для вызова электриков
19:24
Директор Таласского ОМЦО готов судиться с O! за ложную информацию в СМИ
19:01
Цифра дня. На счет для борьбы с коронавирусом поступило 80,5 миллиона сомов
18:37
«НУР Телеком» хочет равный доступ для всех абонентов к дистанционному обучению
18:15
MegaCom помогает развивать дистанционное обучение. Чем недоволен «НУР Телеком»?