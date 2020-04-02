Цифра дня. На счет для борьбы с коронавирусом поступило 80,5 миллиона сомов

На сегодня на администрируемый счет для борьбы с коронавирусом поступило 80 миллионов 552,2 тысячи сомов. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Отмечается, что самые большие перечисления зафиксированы 31 марта и 1 апреля. В эти дни на счет в общей сложности перевели 13,7 и 11 миллионов сомов соответственно.

Решением специальной комиссии 38,5 миллиона сомов со счета направлены на доплаты медицинским работникам, находящимся на территориях, где зафиксированы очаги коронавирусной инфекции, и задействованных при выявлении и лечении лиц с коронавирусом.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек. Пять заразившихся коронавирусом находятся в реанимации, двое в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Из них двое — в Ноокате, двое — в Оше и один — в Джалал-Абаде.