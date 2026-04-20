Экономика

Рубль дешевеет, евро обновил максимум месяца. Курс валют на 20 апреля

Фото из интернета. После бурного роста в первой половине апреля рубль заметно дешевеет

Евро и казахский тенге вновь подорожали. Российский рубль и китайский юань дешевеют. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 103,1429 сома (рост на 0,07 процента). Установил новый максимум апреля. Показатель является самым высоким с января 2026 года.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,51 сома, продажа — 103,49 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1463 сома (снижение на 0,91 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,137 сома, продажа — 1,165 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,186 сома (рост на 0,32 процента). Растет третий день подряд, отыграв более 1,5 процента после недавнего падения.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,173 сома, продажа — 0,1939 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,8154 сома (снижение на 0,06 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,6 сома, продажа — 12,97 сома.

  • Шестую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 16 апреля. Всего он реализовал $168 миллионов. Объем продаж с начала года составил $893,45 миллиона.

  • В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 17 апреля
Рубль прекратил расти, начал дорожать тенге. Курс валют на 17 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 16 апреля
Евро, рубль и тенге подорожали к сому. Курсы валют на 16 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 15 апреля
Рубль и юань установили новые рекорды 2026 года. Курс валют на 15 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 14 апреля
Российский рубль дорожает, приближаясь к максимуму года. Курс валют на 14 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 13 апреля
Рубль продолжает быстро расти, дорожают и другие валюты. Курсы на 13 апреля
Популярные новости
Рубль прекратил расти, начал дорожать тенге. Курс валют на&nbsp;17&nbsp;апреля Рубль прекратил расти, начал дорожать тенге. Курс валют на 17 апреля
С&nbsp;1&nbsp;мая в&nbsp;Кыргызстане повышаются тарифы на&nbsp;электроэнергию С 1 мая в Кыргызстане повышаются тарифы на электроэнергию
В&nbsp;КР&nbsp;запускают систему электронной очереди для получения льготных кредитов В КР запускают систему электронной очереди для получения льготных кредитов
В&nbsp;Кыргызстане ввели &laquo;регуляторную гильотину&raquo;: что изменится для бизнеса В Кыргызстане ввели «регуляторную гильотину»: что изменится для бизнеса
Бизнес
Связь, скорость, май: Beeline усилил сеть от&nbsp;Бишкека до&nbsp;Иссык-Куля Связь, скорость, май: Beeline усилил сеть от Бишкека до Иссык-Куля
KICB запустил акцию: 25&nbsp;лет вместе&nbsp;&mdash; 5&nbsp;МИЛЛИОНОВ причин выиграть KICB запустил акцию: 25 лет вместе — 5 МИЛЛИОНОВ причин выиграть
Праздник фейерверков и&nbsp;музыки к&nbsp;148-летию Бишкека состоится 25&nbsp;апреля Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
От&nbsp;Ормузского пролива до&nbsp;кыргызских АЗС. Как удержать цены на&nbsp;топливо в&nbsp;стране? От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
